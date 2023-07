10 athlètes qui ont marqué leur sport avec des retours inattendus

Le combattant Georges St-Pierre a surpris tout le monde en annonçant qu’il effectuerait un retour en arts martiaux mixtes lorsqu’il se battra en décembre en jiu-jitsu brésilien à l’occasion du Fight Pass Invitational 6 de l’UFC. Au fil de l’histoire, d’autres grands noms de leurs disciplines respectives ont marqué l’imaginaire collectif en revenant aussi dans l’action. Question de saluer la renaissance de GSP, Le Journal vous propose 10 grands retours qui ont retenu l’attention au fil des décennies dans le monde du sport.

1. Mario Lemieux

Edmonton Sun/QMI Agency

Tout à fait phénoménal avec les Penguins de Pittsburgh dans les années 1980 et 1990, l’attaquant Mario Lemieux a semé tout un émoi en prenant sa retraite en 1997, lui qui combattait un cancer, le lymphome de Hodgkin. Après une pause de trois saisons, le «Magnifique» a décidé de revenir au jeu pour la saison 2000-2001. Il a disputé cinq saisons par la suite et s’il n’a jamais atteint son niveau de jeu du passé en raison de blessures, il a tout de même amassé 229 points en 170 matchs. Il a aidé les Penguins à atteindre le troisième tour des séries lors de son année de retour. Par-dessus tout, il a contribué à la conquête de l’or pour le Canada aux Jeux olympiques de 2002.

2. Michael Jordan

AFP

Celui que plusieurs considèrent comme le plus prolifique joueur de basketball de tous les temps a décidé de quitter son sport après trois championnats avec les Bulls de Chicago, en 1993. Il a tenté une aventure dans le baseball, mais son séjour dans la filiale AA des White Sox de Chicago n’a pas été concluant. Devant cet échec, il a annoncé son retour dans la NBA en 1994, déclarant simplement: «I’m back.» Et quel retour! Jordan a mené les Bulls à trois autres titres, en 1996, 1997 et 1998. Il a pris sa retraite en 1998 pour mieux revenir une deuxième fois en 2001, à 38 ans, avec les Wizards de Washington. Sans connaître le même succès, il a tout même conservé une moyenne de 21,4 points par match.

3. Tiger Woods

Getty Images via AFP

Au sommet de sa carrière en 2009, Woods a subi un accident de voiture et sa réputation en a pris un coup lorsque de multiples histoires d’infidélité ont été révélées à son sujet. Il est revenu en 2010 sans trop de succès, et des problèmes au dos ont nécessité de multiples opérations, en 2014, 2015 et 2017. Il a aussi été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies durant ce passage creux. S’il a retrouvé une partie de son aplomb, c’est en avril 2019 que la consécration est venue lorsqu’il a remporté son cinquième Tournoi des Maîtres. Il s’agissait de son premier titre majeur en 11 ans.

4. Muhammad Ali

AFP

Invaincu à ses 29 premiers combats professionnels, le légendaire Muhammad Ali a été mis sur la touche de 1967 à 1970. Il était alors champion du monde WBA et WBC. Pendant près de trois ans et demi, il a été suspendu en raison de son refus de s’enrôler dans l’armée américaine pour aller combattre au Vietnam. À son retour, Ali a connu une première défaite en tentant de regagner ses ceintures face à Joe Frazier, en 1971. Il a reconquis ses titres dans un combat mythique au Zaïre, contre George Foreman, en 1974 et a obtenu vengeance face à Frazier en 1975. Sa retraite est survenue en 1981.

5. Andre Agassi

AFP

Andre Agassi était le visage du tennis masculin au début des années 1990, mais sa dépendance à la drogue a causé sa chute brutale. En 1995, il était numéro un mondial de l’ATP, mais deux ans plus tard, il plongeait de manière spectaculaire au 141e rang. L’Américain s’est remis sur pied de brillante façon puisqu’en 1998, il renouait avec la gloire en vertu de triomphes à Roland-Garros et au US Open. En 2006, à sa retraite, il revendiquait huit sacres en tournois du Grand Chelem, dont cinq qui ont été obtenus après sa déchéance.

6. Monica Seles

AFP

Toujours sur la scène du tennis, dès l’âge de 16 ans en 1990, Monica Seles s’imposait parmi les reines de son sport. En 1991, elle devenait la plus jeune numéro un mondiale au classement WTA et elle décrochait même huit titres du Grand Chelem avant l’âge de 20 ans. Partie pour la gloire, sa carrière a connu une tournure tragique lorsqu’elle a été poignardée dans le dos en plein match par un spectateur dérangé. Elle a effectué son grand retour après une absence de deux ans et a même remporté l’Open d’Australie en janvier 1996, mais n’a jamais retrouvé toute sa touche par la suite.

7. George Foreman

AFP

Difficile d’écarter l’unique George Foreman lorsqu’il est question de retour à la compétition. Le charismatique boxeur est devenu champion du monde une première fois en 1973, mais il a annoncé sa retraite à 30 ans, après une défaite en 1977. La piqûre lui est revenue 10 ans plus tard, à 40 ans. Le plus improbable est survenu lorsqu’il a arraché le titre mondial à Michael Moorer en 1994, 20 ans après sa première conquête. Il était alors âgé de 45 ans et il a défendu son titre avec succès à trois reprises avant de l’échapper en 1997.

8. Tommy John

Getty Images/AFP

Le lanceur des Dodgers brillait avec une fiche de 13-3 en 1974 quand il a subi une grave blessure au coude, jusque-là méconnue dans le domaine médical. Au point où les experts lui donnaient une chance sur 100 de revenir un jour au jeu. Après une délicate opération et un an à l’écart, il en a profité pour apprendre une nouvelle technique pour lancer et a été en mesure d’aller chercher 164 victoires additionnelles avec les Dodgers, les Yankees, les A's et les Angels. Aujourd’hui, quand des athlètes subissent cette blessure, on parle d’une opération «à la Tommy John».

9. Rocky Bleier

AFP

Le cas du porteur de ballon Rocky Bleier est un véritable scénario de film. Repêché par les Steelers de Pittsburgh en 1968, il a dû se joindre après sa saison recrue à l’armée américaine au Vietnam. En août 1969, il a reçu une balle dans la jambe avant de recevoir tout près de lui une grenade qui a sévèrement endommagé son pied. Il s’est sorti d’affaire et a été soigné au Japon pour subir une opération afin de retirer plus de 100 morceaux d’éclats dans son pied. Le personnel médical lui a dit qu’il pourrait peut-être recommencer à marcher normalement un jour. Il a fait bien mieux, renouant même avec le football de 1970 à 1980, remportant au passage le Super Bowl à quatre reprises.

10. Bo Jackson

Getty Images/AFP

Les retours ne sont pas toujours triomphaux parce qu’ils sont couverts de succès. La preuve est l’histoire de l’un des athlètes les plus mythiques qui soient, Bo Jackson. Du milieu des années 1980 au début des années 1990, Jackson est devenu un phénomène culturel en performant à haut niveau sur la scène du baseball avec les Royals de Kansas City et au football avec les Raiders de Los Angeles. Sa carrière en ascension au football a pris fin dans un match de séries en janvier 1991 lorsqu’il s’est disloqué une hanche. Il a tout de même effectué un improbable retour au jeu au baseball, avec les White Sox de Chicago, déjouant tous les pronostics. En 1993, il a modestement récolté 16 coups de circuit et 45 points produits avant d’être contraint de tout arrêter un an plus tard.