Adopter ou pas un animal de compagnie

Depuis que je suis avec mon chum qu’il veut avoir un chien. J’ai toujours argumenté que c’était trop de trouble, ce que ma mère nous répétait sans cesse à mon frère et moi quand on exprimait l’envie d’en avoir un dans notre enfance. Pour clore la discussion, je lui avais dit : « On commence par faire un enfant et ensuite on pensera avoir un chien ! »

J’ai eu mon bébé en avril, et comme prévu l’idée d’adopter un chien est revenue sur le tapis. Ma mère me dit qu’on va s’ajouter une couche de responsabilités sur le dos, qu’il vaudrait mieux attendre que le bébé soit en garderie pour procéder, alors que mon chum prétend qu’il vaudrait mieux profiter de notre congé de maternité pour en adopter un. Qui a raison ?

Fille de ou conjointe de ?

C’est avec votre conjoint que vous faites votre vie alors c’est ensemble que vous devez prendre une telle décision.