Le receveur québécois Raphaël Pelletier espère être à nouveau repêché dans le baseball majeur

Le receveur québécois Raphaël Pelletier est loin d’être assuré d’entendre son nom au repêchage du baseball majeur, qui se poursuit jusqu’à mardi, mais il garde espoir après avoir discuté avec des recruteurs de différentes équipes.

«J’ai mis tous les efforts que je pouvais pour atteindre cet objectif, a indiqué le jeune homme de 21 ans originaire de Mascouche. Pour moi, la question n’est pas de savoir si je vais jouer au baseball professionnel un jour, mais c’est plutôt quand. Je vais trouver une façon de me rendre.»

C’est à partir de Miami, où il profite de quelques journées sous le soleil de la Floride, que Pelletier garde un œil sur le déroulement du repêchage qui devait débuter dimanche soir avec la première ronde. Sa mère, Annie, et sa sœur, Roxanne, avaient d’ailleurs prévu aller le rejoindre pour l’occasion.

La journée de mardi, où auront lieu les rondes 11 à 20, est probablement celle où les émotions seront les plus fortes pour Pelletier et ses proches. Le porte-couleurs des Wildcats de l’Université d’État du Kansas souhaite évidemment être sélectionné après avoir connu une bonne saison au sein de la Conférence Big 12, dans la NCAA.

Dans la crème des receveurs

Reconnu parmi les meilleurs joueurs défensifs à sa position, Pelletier a notamment épinglé 16 coureurs en tentative de vol au cours de la récente campagne, un sommet dans le circuit au sein duquel il évoluait. Le Québécois a d’ailleurs vu son nom apparaître sur la liste des receveurs à surveiller pour l’obtention du prix Buster-Posey, remis au meilleur receveur universitaire aux États-Unis. L’honneur a finalement été attribué au prometteur Kyle Teel, un produit de l’Université de la Virginie qui devait logiquement être repêché dès le premier tour.

Photo Daniel Lusignan

«Je me sens prêt à aller chez les pros, a pour sa part noté Pelletier. Quand tu es repêché, tu fais vraiment partie des joueurs désirés par une organisation et c’est un avantage. J’ai quand même d’autres options pour l’an prochain alors que je pourrais retourner à Kansas State.»

Le Québécois n’est pas fou: il sait fort bien qu’une équipe intéressée par ses services lors du repêchage actuel pourrait lui octroyer un meilleur boni à la signature, comparativement à ce qu’il pourrait toucher dans le futur. Plus un joueur est jeune et plus il possède d’options, plus sa valeur est considérable.

Déjà sélectionné en 2019...

Comme c’est souvent le cas dans le monde du baseball, il faut par ailleurs rappeler que Pelletier avait été repêché une première fois par les Rangers du Texas en 2019. Alors âgé de 17 ans, il avait été un choix de 25e ronde, mais il n’avait pas été en mesure de s’entendre avec l’équipe.

«Je devais aller dans la NCAA pour me développer et mieux comprendre certains aspects du jeu, a commenté Pelletier. Je suis en paix avec la décision prise en 2019, car je ne serais pas l’homme que je suis en ce moment. J’ai gagné en maturité grâce à mon parcours et côté baseball, j’ai amélioré toutes les facettes de mon jeu. Je suis un meilleur receveur et j’ai aussi progressé beaucoup au bâton.»

Un potentiel à atteindre

En 57 matchs avec l’Université d’État du Kansas cette saison, le jeune Québécois a maintenu une moyenne de ,257, frappant par ailleurs six circuits.

«J’étais content de frapper des circuits, mais je ne dois pas perdre de vue mon approche au bâton, a-t-il dit. Je ne suis pas nécessairement un frappeur de puissance, mais ça peut venir avec la force physique. Présentement, je sens que je n’ai pas encore atteint la moitié de mon potentiel.»

Voilà un discours intéressant pour une organisation cherchant à miser sur un joueur n’ayant pas terminé de se développer.

Si Raphaël Pelletier a espoir d’être repêché, c’est aussi le cas pour son coéquipier et colocataire, Nick Goodwin, qui évolue à l’arrêt-court pour les Wildcats de l’Université d’État du Kansas. Celui-ci est classé 163e parmi les espoirs du présent encan.

DE NOMBREUX QUÉBÉCOIS ADMISSIBLES AU REPÊCHAGE DU BASEBALL MAJEUR

Celui qui sera assurément sélectionné:

- AUCUN

À surveiller:

- Pier-Olivier Boucher

- Deiten Lachance

- Louis-Philippe Langevin

- Raphaël Pelletier

Cartes cachées:

- Marek Lalonde

- Elliot Cadieux-Lanoue

- Charles Davalan

- Antoine Jean

- Jérémy Pilon

- Robin Villeneuve

- Jacob Wallace