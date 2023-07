C’était un 9 juillet au Festival d’été de Québec: la conquête des Plaines d’Elton John

James Wolfe et Paul McCartney ne sont pas les seuls personnages célèbres anglais qui ont un jour conquis les plaines d’Abraham. En 2011, Sir Elton John a profité d’un passage éclair à Québec pour triompher sur ce site chargé d’histoire.

Quand on dit «éclair», on n’exagère pas. La légende britannique est arrivée directement de Londres à 15h30, à l’aéroport de Québec, quelques heures à peine avant de monter sur scène.

Il est parti pour le Vieux Continent tout de suite après le concert, mais avec le sourire fendu jusqu’aux oreilles, avait raconté le directeur général du Festival d’été dans le temps, Daniel Gélinas.

Âgé de 64 ans à l’époque et habillé sobrement, selon ses standards, Sir Elton n’avait pas lésiné sur les succès, alternant entre chansons enlevantes et ballades réconfortantes, lors de ce retour à Québec, après dix ans d’absence.

Parmi les incontournables de son riche répertoire qui étaient au programme, on a entendu Saturday Night’s Alright, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, Rocket Man, Don’t Let The Sun Go Down On Me, Bennie & The Jets et Crocodile Rock.

Attentionné, Elton John s’est adressé à plusieurs reprises au public en français. «C’est agréable de jouer la musique pour vous», a-t-il dit, assis derrière son piano.