Des nutriments pour notre peau

L’exposition au soleil, aussi agréable soit-elle, augmente les risques de cancer de la peau tout en accélérant son vieillissement. Si les crèmes solaires sont des incontournables pour protéger sa peau du soleil, qu’en est-il du pouvoir des aliments pour freiner les effets néfastes du soleil ? On fait le point !

Les effets du soleil sur la peau

L’exposition de la peau aux rayons ultraviolets du soleil entraîne la production et l’accumulation d’espèces réactives de l’oxygène (ex. : radicaux libres) dans les cellules cutanées. Ce processus augmente le stress oxydatif qui entrave le potentiel fonctionnel et régénérateur de la peau et induit le photovieillissement cutané.

Ce vieillissement prématuré de la peau est donc causé principalement par l’exposition au rayonnement solaire. Les rides fines, les taches et la diminution de l’élasticité de la peau font partie des signes du photovieillissement. Bien que des mécanismes antioxydants endogènes protègent la peau des effets négatifs du stress oxydatif, ils tendent à décliner progressivement avec l’âge.

Des études suggèrent que les antioxydants alimentaires pourraient contribuer à protéger la peau des dommages causés par les rayons ultraviolets.

Les nutriments bénéfiques

Les polyphénols

Les polyphénols sont des composés aux propriétés antioxydantes présents dans les végétaux. Parmi ces composés, on trouve des flavonoïdes (ex. : catéchines, isoflavones, anthocyanines), des acides phénoliques (ex. : acide benzoïque, acide gallique) et des stilbènes (ex. : resvératrol).

En matière d’alimentation, le thé vert est connu pour sa richesse en polyphénols, notamment en catéchines. Il contient quatre catéchines principales : l’épigallocatéchine (EGC), le gallate d’épicatéchine (ECG), l’épicatéchine (EC) et le gallate d’épigallocatéchine (EGCG), la catéchine la plus active et la plus abondante.

Une revue systématique de la littérature parue en 2022 suggère que les préparations orales à base de thé vert peuvent protéger la peau des dommages induits par les rayons ultraviolets. Parmi les études mentionnées, un essai en double aveugle de 12 semaines observe une réduction significative de l’érythème (coup de soleil) induit par les rayons ultraviolets et une amélioration de l’élasticité, de l’hydratation, de la texture et de la structure de la peau dans le groupe recevant le thé vert (1 L par jour, soit 1402 mg de catéchines, dont la moitié d’ECGC), par rapport au groupe témoin (boisson contrôle).

Bien que les études portant sur la supplémentation orale en préparations à base de thé vert soient peu nombreuses, elles attribuent généralement les bienfaits du thé vert au potentiel des polyphénols qu’il contient à contrer le stress oxydatif et l’inflammation induits par différents facteurs externes, dont les rayons ultraviolets.

La vitamine C

Les fruits et les légumes sont la source principale de vitamine C dans l’alimentation. Cette vitamine aux propriétés antioxydantes remplit de nombreuses fonctions dans l’organisme. Par exemple, elle favorise l’absorption du fer d’origine végétale, est impliquée dans la synthèse du collagène et contribue à la cicatrisation des plaies.

Des études chez l’humain indiquent que la vitamine C a un effet photoprotecteur, qu’elle stimule la production du collagène, qu’elle protège contre les dommages causés par les rayons ultraviolets et qu’elle atténue l’inflammation cutanée.

Les caroténoïdes

Les caroténoïdes sont des pigments de couleur jaune, orange ou rouge que l’on retrouve dans différents fruits et légumes. Les caroténoïdes les plus connus incluent l’alpha-carotène, le bêta-carotène, la lutéine, la zéaxanthine et le lycopène.

Certains caroténoïdes, comme le bêta-carotène, peuvent être convertis en vitamine A par l’organisme et contribuer à l’apport quotidien en cette vitamine impliquée dans le maintien de la santé de la peau.

Chez l’humain, des études observent qu’une alimentation riche en caroténoïdes peut contribuer à protéger la peau contre les dommages causés par l’exposition aux rayons ultraviolets, bien qu’une période prolongée (minimum dix semaines) soit nécessaire pour observer cet effet.

Ces nutriments peuvent-ils remplacer la crème solaire ?

Les études portant sur les caroténoïdes indiquent que la protection offerte par ces derniers n’est pas comparable à l’utilisation d’une crème solaire avec un indice de protection élevé (ex. : FPS 50).

Cependant, des études suggèrent que la consommation de caroténoïdes peut renforcer la protection de base de la peau et contribuer à contrer les dommages induits par les rayons ultraviolets. Selon une méta-analyse parue en 2007, une supplémentation orale en bêta-carotène pourrait au mieux fournir un FPS de 4. Par conséquent, la consommation de caroténoïdes ne peut pas remplacer l’utilisation de crème solaire, mais elle peut agir à titre de stratégie complémentaire.

Les sources alimentaires

Les sources alimentaires de polyphénols incluent le thé vert, le café, les fèves de soya, le chou vert frisé et les bleuets.

Les sources alimentaires de vitamine C comprennent tous les fruits et légumes, notamment le poivron rouge, les fraises, la tomate, le kiwi, l’orange, le brocoli et le chou vert frisé.

Les sources alimentaires de caroténoïdes regroupent plusieurs fruits et légumes de couleur jaune, orange, rouge ou vert foncé, comme la patate douce, la courge musquée, le chou vert frisé, la bette à carde, la citrouille, la carotte, les épinards, les abricots séchés, la tomate, le melon d’eau et le cantaloup.

Que penser des suppléments ?

Certaines études soulèvent des enjeux de sécurité en lien avec la supplémentation en bêta-carotène sur une période prolongée (plusieurs années) à des doses non physiologiques. En effet, des études observent que, dans certaines populations (ex. : gros fumeurs), la prise de suppléments de bêta-carotène peut augmenter les risques de certains cancers (ex. : cancer du poumon). Des études suggèrent que l’utilisation de suppléments composés de plusieurs caroténoïdes à faible dose (ex. : bêta-carotène, lycopène et lutéine) serait plus sûre et efficace que l’utilisation isolée d’un seul caroténoïde (ex. : bêta-carotène ou lycopène).

