EN VIDÉO | Un étrange détail sur une photographie de son bébé révèle le pire

Lorsque Danielle Prior a repéré un «anneau blanc brillant» à l'intérieur de l'œil de sa fille après avoir pris une photo d’elle avec son iPhone, elle a d’abord pensé qu'il s'agissait d’un reflet du flash.

Mais lorsque le même cercle lumineux a continué d’apparaitre systématiquement dans l’œil droit sur les photos, la jeune mère de 30 ans, qui habite avec sa fille en Angleterre, a paniqué et pris un rendez-vous d’urgence.

Les tests ont montré que l’anneau blanc était en fait un signe d'alerte.

Photo tirée d'Instagram | evie_cancerjourney

La petite Evie, âgée de 11 mois seulement, était atteinte d’un rétinoblastome, un cancer rare de la rétine.

«J'ai pleuré pendant des jours et je n'arrivais pas à dormir, mais bien sûr Evie était elle-même forte, heureuse et résiliente», a relaté la mère au Sun.

Traitement

La fillette a été prise en charge à l'hôpital pour enfants de Birmingham, où elle a subi de la chimiothérapie intra-artérielle.

Danielle a commencé à partager le parcours de sa fille sur sa page Instagram afin d'entrer en contact avec d'autres parents dont les enfants sont atteints de rétinoblastome.

Photo tirée d'Instagram | evie_cancerjourney

«Notre vie n'est plus la même. Nous sommes constamment à l'hôpital et Evie est endormie au moins deux fois par mois. Je me bats financièrement, mais j'essaie de lui rendre la vie aussi belle que possible et de m'assurer qu'elle ne manque de rien», détaille-t-elle.

Photo tirée d'Instagram | evie_cancerjourney

Danielle espère que le cancer d'Evie se stabilisera après le traitement, car une fois qu'elle aura atteint l'âge de six ans, il est peu probable qu'il redevienne réactif.

Sa pire crainte est qu'Evie perde son œil, car elle sait à quel point les gens peuvent être cruels.

Photo tirée d'Instagram | evie_cancerjourney

Elle prendra toutefois cette décision sans hésiter si elle n’a pas le choix, car elle ne veut surtout pas mettre sa vie en danger.

«Si le cancer d'Evie s'échappe du nerf optique, nous n'aurons pas d'autre choix que de l'enlever. Pour l'instant, il est contenu dans l'œil», a-t-elle dit.