Festival d’été de Québec: avec les Beastie Boys et Cypress Hill, Bobo a côtoyé les grands du rap des années 1990

Le nom d’Eric Correa, alias Bobo, ne vous dit sûrement pas grand-chose, à moins d’être un vrai mordu de rap, mais ce musicien peut se vanter d’avoir été à l’épicentre de l’explosion du hip-hop dans les années 1990 en partageant son temps entre Cypress Hill et les Beastie Boys.

«Je suis béni d’avoir été associé à deux des plus grands groupes de hip-hop de tous les temps», raconte au téléphone, de sa voix lente et rauque, le joueur de percussions de 54 ans, qui sera justement de passage avec Cypress Hill au Festival d’été de Québec, dimanche soir.

Béni? Le mot est faible. Bobo a été recruté par les Beastie Boys en 1992, vers la fin de la tournée de l’album Check Your Head. Il a par la suite participé à l’enregistrement de deux des albums rap les plus importants de l’époque, Ill Communication et Hello Nasty.

Propulsé par la chanson Sabotage et son inoubliable vidéoclip qui parodiait les séries policières des années 1970, Ill Communication a tout balayé sur son passage.

«On ne s’attendait pas que l’album obtienne le succès qu’il a obtenu. Ça jouait tout le temps à MTV. Je capotais», se souvient Bobo.

D’une fusée à l’autre

Par la suite, le musicien a rejoint les rangs de Cypress Hill avec B-Real, Sen Dog et DJ Muggs (qui a quitté le groupe pour de bon en 2018), tout juste après la sortie de l’album Black Sunday, en 1993. Il ne les a plus quittés.

«J’ai pris une fusée pour me rendre sur une planète, puis j’en ai pris une autre pour me rendre sur une autre planète. C’était fou. J’étais à la bonne place au bon moment», confie Bobo, qui considère avoir vécu la belle époque du rap.

«Tout le monde qui a grandi ou fait de la musique à cette époque vous le diront. Les années 1990 ont été une décennie classique de musique, comme l’ont été les années 50 et 60. On n’a plus ce feeling maintenant.»

En 2023, dit-il, c’est différent. Exemple: «Dans le temps, dans le hip-hop, le producteur était aussi important que le rappeur ou l’auteur. Aujourd’hui, quand tu vas à un concert hip-hop, tu ne vois même pas le band», se désole Bobo.

La fin des albums

Dimanche, jour du Seigneur, Cypress Hill revient au parc de la Francophonie. Il avait viré le site à l’envers à sa visite précédente au FEQ, en 2014, à l’occasion d’une série de concerts au cours desquels le groupe célébrait les 30 ans de Black Sunday, l’écrin qui renfermait les bijoux Insane in the Brain et I Ain’t Goin’ Out Like That.

Le concept d’album en est cependant un que le trio pourrait mettre au rancart. Dans une entrevue à The Independant, parue en 2022, B-Real a indiqué que le prochain album de Cypress Hill serait le dernier, mais que le trio continuerait de faire de la musique.

«Nous allons continuer de sortir du nouveau matériel, confirme Bobo, mais avec les changements qui bouleversent la planète musicale, nous ne sommes pas actuellement une société d’albums. Nous écoutons des chansons à la pièce. Alors plutôt que passer un an à fabriquer un album avec un concept ou un album que personne ne va écouter en entier de toute manière, pourquoi pas lancer une chanson par-ci, par-là?»