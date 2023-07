Festival d’été de Québec: Zach Bryan, de l’arme d’assaut à la guitare

Zach Bryan doit être l’un des rares chanteurs issus de la génération Y à s’être fait remercier de ses services honorablement par l’Armée américaine afin de poursuivre une carrière d’artiste.

À seulement 27 ans, Zach Bryan aura la tâche de divertir les festivaliers présents sur les plaines d’Abraham. C’est ce dimanche, à 21h30, que l’ancien Navy des forces armées américaines s’exécutera.

Voici quatre autres faits qui rendent ce chanteur country intéressant.

Une grosse année 2023

Cette année aura été charnière pour celui qui a grandi en Oklahoma, car il a été sélectionné aux Grammy’s dans la catégorie «Meilleure performance solo pour un artiste country», grâce à sa chanson Something in the Orange, en plus de remporter le lauréat du nouvel artiste country de l’année au Academy of Country Music Awards.

No 5 du Billboard 200 américain

Avec plus de 70 000 copies écoulées lors de sa première semaine sur les plateformes, l’album American Heartbreak, paru en 2022, s’est faufilé au cinquième rang du Billboard 200 américain; il s’agit de la meilleure première semaine pour un album country cette année.

Il a joué dans la série Yellowstone

Le succès musical du jeune chanteur n’est pas passé inaperçu chez le gratin d’Hollywood. En effet, Zach Bryan interprète trois de ses chansons dans le septième épisode de la dernière saison de la série Yellowstone, qui met en vedette Kevin Costner.

Il est né au Japon

En intégrant les rangs de l’Armée américaine, alors qu’il n’avait que 17 ans, Zach Bryan a perpétué la tradition familiale. Son père était posté au Japon, lui aussi avec les Navy, au moment de sa naissance. Ils ont regagné l’Amérique quelques mois plus tard.