Jennifer Lopez aborde sa consommation d'alcool après avoir été critiquée pour sa marque de boissons

Jennifer Lopez a clarifié sa relation avec l'alcool après avoir été critiquée pour avoir lancé une marque de boissons alcoolisées.

• À lire aussi: «The Mother» : Jennifer Lopez en tueuse de chocs

• À lire aussi: Ben Affleck connaît « toutes » les chansons de Jennifer Lopez

La superstar a fait un tollé en avril lorsqu'elle a annoncé qu'elle se lançait dans le secteur des boissons alcoolisées avec Delola, une gamme de cocktails, bien qu'elle ait déclaré auparavant qu'elle ne buvait pas. La chanteuse de 53 ans a abordé les rumeurs sur ses habitudes de consommation cette semaine dans une vidéo Instagram. «Je sais que beaucoup de gens ont dit: ''Oh, elle ne boit même pas, qu'est-ce qu'elle fait avec une ligne de cocktails?'' Et pour vous dire la vérité, c'était vrai pendant longtemps, je ne buvais pas», a-t-elle commencé alors qu'elle se rendait à un magasin d'alcools pour acheter une bouteille de Delola.

«Il y a quelques années, comme vous le verrez sur plusieurs photos de moi au cours des 10, peut-être 15 dernières années, j'ai bu un cocktail occasionnellement. J'aime boire un cocktail de temps en temps. Je bois de manière responsable. Je ne bois pas pour être complètement bourrée. Je bois pour être sociable et passer un bon moment et juste me détendre et me lâcher un peu, mais toujours de manière responsable.»

La chanteuse d'«On the Floor» a partagé qu'elle avait goûté beaucoup de boissons différentes au fil des ans et qu'elle aimait les Russes blancs et le vin rosé. Cependant, elle «n'a jamais rien trouvé [qu'elle] aimait vraiment», ce qui l'a poussée à créer Delola.

Mais cette nouvelle vidéo semble également avoir déplu à certains internautes. Elle a, en effet, été critiquée pour avoir abordé ses habitudes de consommation d'alcool alors qu'elle est mariée à Ben Affleck, qui a longtemps lutté contre l'alcoolisme.