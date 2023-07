Khloé Kardashian se sent «mal» pour ses ex

Khloé Kardashian a admis qu'elle se sentait «mal» pour ses ex Tristan Thompson et Lamar Odom.

Alors qu'elle consolait sa sœur Kim Kardashian à propos de son ex-mari Kanye West dans le dernier épisode de «The Kardashians», la star de télé-réalité a affirmé que sa sœur n'était pas responsable des controverses du rappeur.

Admettant qu'elle se sent également coupable des actions de ses anciens partenaires, la star de 39 ans a déclaré: «Chaque jour, je me sens mal à propos de Lamar. Chaque jour, je me sens mal à l'idée que Tristan ne fasse pas partie d'une équipe en ce moment. On va toujours se souvenir de Lamar comme d'un toxicomane, mais ce sont ses problèmes, ce sont les problèmes de Kanye, mais ça ne veut pas dire que nous ne nous sentons pas mal pour eux.»

Elle a ajouté: «Je ne suis pas à ton niveau et je ne vis pas ce que tu traverses en ce moment, mais je peux comprendre. C'est normal que tu pleures, c'est normal que tu aies des sentiments. Tu es une si bonne personne, et c'est pourquoi tu te sens comme ça et c'est pourquoi ton cœur se brise pour lui.»

Khloé Kardashian et Lamar Odon se sont mariés en 2009 après être sortis ensemble pendant un mois. En 2013, le couple s'est séparé mais ils n'ont officiellement divorcé qu'en 2016, l'ancien basketteur ayant fait une overdose qui a failli lui coûter la vie dans une maison close de Las Vegas en 2015. Elle a ensuite vécu une relation amoureuse avec le basketteur Tristan Thompson en 2016. Le couple s'est ensuite séparé, début 2022, lorsqu'il a été révélé que le sportif avait secrètement enfanté un fils prénommé Theo avec la mannequin fitness Maralee Nichols l'année précédente.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont deux enfants, True, cinq ans, et Tatum, née en juillet 2022.