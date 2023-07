Le groupe sud-coréen BTS publie ses mémoires

Le groupe vedette de la K-Pop BTS a publié dimanche ses mémoires en Corée du Sud, célébrant ses dix ans d'existence et attendus avec ferveur par leurs admirateurs.

«Je suis ici depuis 9 heures du matin et j'ai enfin le livre», s'exclame Aqilah, une admiratrice malaisienne, devant la librairie Kyobo de Gwanghwamun, l'une des plus grandes de Séoul.

AFP

«Beyond the Story: 10-Year Record of BTS» a été co-écrit par le journaliste sud-coréen Kang Myeong-seok et des membres du groupe, selon son éditeur américain Flatiron Books. Il parait également aux États-Unis où il s'est déjà hissé en tête des meilleures ventes sur Amazon grâce aux précommandes.

La date de sortie des mémoires, le 9 juillet, est un clin d'œil à une date importante dans l'histoire du groupe: le jour de la naissance de leur organisation de «fans», connue sous le nom d'ARMY, il y a 10 ans.

AFP

BTS, qui a fait ses débuts le 13 juin 2013, a popularisé la musique sud-coréenne à travers toute la planète, engrangeant des milliards de dollars en se constituant une communauté mondiale d’admirateurs.

Une série spéciale de timbres dévoilée en mai par la poste coréenne avait été en rupture de stock, les 120 000 lots offerts n'ayant mis que trois heures à disparaître après leur mise en vente.

Le groupe est actuellement en pause puisque deux de ses membres effectuent leur service militaire, obligatoire en Corée du Sud.