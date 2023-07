Manette de PlayStation en guise de volant: plusieurs signes ont inquiété les passagers du submersible Titan

Le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, a ignoré une multitude de signaux d'alarme concernant le submersible Titan au cours des années qui ont précédé sa funeste plongée vers le Titanic le mois dernier.

• À lire aussi: Implosion du Titan: OceanGate cesse toutes ses activités commerciales

• À lire aussi: Submersible Titan: un récit effrayant d’une ancienne expédition de 2021 refait surface

• À lire aussi: Titan : 9 questions laissées sans réponse

Résultat: cinq personnes sont décédées tragiquement.

AFP

Pourtant, à maintes reprises avant le voyage, M. Rush a balayé ou minimisé les inquiétudes des passagers, du personnel et des collègues quant à la sécurité et à la construction du Titan, rapporte le New York Post.

AFP

Voici tous les signes indiquant que le submersible titan, qui a implosé, était condamné

Préoccupations liées aux tests

David Lochridge, l'ancien directeur des opérations maritimes d'OceanGate, a déclaré qu'il avait constaté «un manque de tests non destructifs effectués sur la coque du Titan», et lorsqu'il a fait part de ses préoccupations, il a été licencié en 2018, selon un procès.

À la suite du licenciement de M. Lochridge, la Marine Technology Society a envoyé une lettre à OceanGate, l'avertissant que son refus de suivre les protocoles de sécurité acceptés par l'industrie pourrait conduire à des résultats «catastrophiques».

AFP

Will Kohnen, le président de l'organisation, a déclaré au New York Times que M. Rush l'avait appelé par la suite pour se plaindre du fait que les réglementations de l'industrie nuisaient au travail de son entreprise.

Un bricolage à la MacGyver

Plusieurs autres personnes se sont également inquiétées du fait que le submersible Titan présentait «des éléments de bricolage à la MacGyver», comme l'a dit le journaliste de CBS David Pogue à M. Rush lors d'une émission diffusée en 2022.

Un élément notamment avait attiré l’attention de passagers, soit une manette de PlayStation, laquelle était utilisée pour diriger le sous-marin.

Photo AFP

La flottabilité du submersible était par ailleurs assurée par des tuyaux de construction rouillés reposant précairement sur des étagères situées sur le côté.

Ces divers facteurs avaient qui plus est poussé Chris Brown, un multimillionnaire de 71 qui s’était inscrit à la funeste plongée avec son ami le milliardaire Hamish Harding, à se retirer du voyage.

AFP

«J'ai fini par leur envoyer un courriel pour leur dire que je n'étais plus en mesure de participer à ce projet», a expliqué Chris Brown au Sun, car il craignait qu'OceanGate «ne prennait trop de risques».

En marge de la société

Alors qu'il donnait à M. Rush des conseils en matière de marketing et de logistique, Rob McCallum, expert des grands fonds, a fait part de ses inquiétudes concernant le système de Titan fonctionnant sur Bluetooth, a-t-il dit au New Yorker.

«Tous les sous-marins du monde ont des commandes câblées pour une raison bien précise: si le signal tombe, vous n'êtes pas foutu», a-t-il détaillé.

AFP

McCallum a renoncé à travailler avec M. Rush après que le PDG a refusé de faire certifier le Titan par les autorités maritimes.

Lorsque les gens ont commencé à entendre parler du projet de M. Rush d'emmener des passagers voir le Titanic, ils «m'appelaient et me disaient: "Nous avons toujours voulu aller voir le Titanic. Qu'en pensez-vous?" Et je leur disais: "Ne montez jamais dans un sous-marin non classé. Je ne le ferais pas et vous ne devriez pas le faire non plus"», a-t-il relaté au New Yorker.

Problèmes de coque

Karl Stanley, un ancien passager, a également noté des signes inquiétants concernant la construction défectueuse du submersible lors de sa plongée de 2019 au large des Bahamas.

Pendant la descente de deux heures à 12 000 pieds, M. Stanley a entendu un bruit de craquement qui «ressemblait à une faille ou un défaut dans une zone agissant sur les énormes pressions et étant écrasée ou endommagée», a-t-il écrit dans un courriel à M. Rush, qui a été obtenu par le New York Times.

AFP

Le bruit de craquement signifie qu'il y a «une zone de la coque qui est en train de s'effondrer», a-t-il ajouté, avertissant M. Rush d'annuler les expéditions futures et de s'attaquer au problème.

La coque du Titan, quant à elle, a dû être entièrement reconstruite après que des tests effectués en 2020 ont montré que sa coque d'origine, en fibre de carbone, montrait des signes de «fatigue cyclique», réduisant sa profondeur nominale à 3 000 mètres, soit bien moins que ce qui était nécessaire pour atteindre l'épave du Titanic, a rapporté Tech Crunch.

Nous avons un problème

Avant l'implosion du submersible le 18 juin, le Titan d'OceanGate avait également connu une myriade de difficultés techniques.

Lors d'une plongée précédente, Scott Griffith, alors pilote du Titan, avait perdu le contrôle du sous-marin, comme l'ont révélé les images d'un documentaire de la BBC datant de 2022.

M. Griffith a averti les passagers que les propulseurs du submersible ne répondaient pas correctement, leur disant: «Nous avons un problème, nous avons un problème... Il y a un problème avec mes propulseurs. Je pousse et rien ne se passe».

AFP

Le YouTubeur Jake Koehler, connu sous le nom de Dallmyd, a raconté que son voyage à bord du Titan, prévu quelques jours avant la plongée fatale de juillet, avait été annulé en partie à cause du mauvais temps et d'un filet fantôme qui avait entouré le navire et en avait brisé certaines parties, a-t-il rapporté à People.