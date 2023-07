Marek Lalonde: une carte cachée pour le repêchage du baseball majeur?

À 18 ans, Marek Lalonde compte parmi les joueurs de baseball les plus intrigants présentement au Québec. D’autant plus qu’il est admissible au repêchage se tenant de dimanche à mardi à Seattle.

Malgré un total de 20 rondes et un peu plus de 600 sélections, il est assurément difficile pour les jeunes Québécois d’attirer l’attention des recruteurs du baseball majeur dans cette véritable jungle. La présence de Lalonde au sein de l’équipe nationale junior du Canada pourrait toutefois avoir attiré certains regards.

À 6 pi 4 po et 190 livres, le jeune homme de Valleyfield n’a pas nécessairement le profil pour jouer à cette position, mais il excelle au poste d’arrêt-court. Ayant vu Abraham Toro, Charles Leblanc et Édouard Julien faire leur chemin jusqu’aux ligues majeures dans les dernières années, Lalonde en rêve à son tour.

Photo fournie par Baseball Canada

«Ce sont des modèles pour moi, ça donne de l’espoir et c’est encourageant de voir que c’est possible pour des Québécois de percer en jouant à l’avant-champ, a reconnu Lalonde. Je sais que je suis plus grand que les joueurs évoluant normalement à l’arrêt-court, mais ça peut être un avantage si on regarde, par exemple, un gars comme Oneil Cruz chez les Pirates de Pittsburgh.»

Cruz, à 6 pi 7 po., est effectivement un extraterrestre à l’arrêt-court. S’il s’agit de sa position favorite, Lalonde ne veut toutefois pas se fermer de portes et montre une grande polyvalence en défensive. Il continue par ailleurs de travailler sur l’aspect offensif, en prenant de la masse musculaire et en développant du même coup sa puissance au bâton.

Une expérience inoubliable

À propos du repêchage, Lalonde sait plutôt bien à quoi s’attendre. L’an dernier, il était aux côtés de son bon ami Jérémy Pilon, un lanceur, quand les Blue Jays de Toronto en ont fait un choix de 18e ronde. Il a vécu les émotions entourant sa sélection, dont la déception de ne pas pouvoir en venir à une entente.

«Après avoir vécu ça avec Jérémy, ç’a donné le goût et je rêve évidemment de me faire repêcher», a noté Lalonde, sachant très bien que les négociations entourant l’encan du baseball majeur ont lieu avant, pendant et après le repêchage.

Dans le cas de Pilon, il est à nouveau disponible, cette année, mais une récente intervention chirurgicale vient amenuiser ses chances. Deiten Lachance, autre membre de l’équipe nationale junior au physique imposant, fait partie des autres Québécois à surveiller, tout comme Robin Villeneuve et le lanceur Louis-Philippe Langevin, ce dernier ayant excellé dans la MLB Draft League.

Tout en espérant être repêché, Lalonde a déjà une bourse d’études devant le mener au Collège Chipola, en Floride. Il s’agit d’une option à considérer fortement. Cette prestigieuse institution de la NJCAA (Junior College) a déjà accueilli par le passé Russell Martin et, plus récemment, le lanceur Cédric De Grandpré, qui a pour sa part été repêché en 13e ronde par les Braves d’Atlanta en 2022.

PLUSIEURS QUÉBÉCOIS ADMISSIBLES AU REPÊCHAGE DU BASEBALL MAJEUR

Celui qui sera assurément sélectionné

– AUCUN

À surveiller

– Pier-Olivier Boucher

– Deiten Lachance

– Louis-Philippe Langevin

– Raphaël Pelletier

Photo Le Lineup / fournie par Baseball Québec

Cartes cachées

– Marek Lalonde

– Elliot Cadieux-Lanoue

– Charles Davalan

– Antoine Jean

– Jérémy Pilon

– Robin Villeneuve

– Jacob Wallace