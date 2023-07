L'actrice Margot Robbie magnifique dans les looks roses de Barbie

Il y a de ces tournées promotionnelles accompagnant la sortie d’un film qui garde en haleine. L’arrivée en salle du film Barbie fait jaser depuis des mois et il a même prêté son nom au courant Barbiecore. L’esthétisme très féminin et rose de la célèbre poupée Mattel déferle sur l’univers de la mode, des passerelles aux boutiques, créant un nouvel engouement pour la teinte sur les sites de revente et dans les friperies.

Margot Robbie, l’actrice qui campe le rôle principal, a fait appel aux services du styliste Andrew Mukamal pour lui concevoir ses silhouettes. Chacun des looks renvoie à l’univers de la poupée, mais certains avec un clin d’œil à des tenues bien précises de la garde-robe de Barbie elle-même. C’est en puisant dans les archives de Barbie, en collaborant avec des créateurs à la signature coquette et en dénichant des pièces clés dans les collections antérieures de designers que le styliste a pu concevoir une série de tenues en parfaite symbiose avec le personnage !

Day to Night

Photo fournie par Getty image, Chung Sung-Jun

Photo fournie par Mattel

Photo fournie par wire Image, Han Myung-Gu

Photo fournie par Mattel

Versace a personnalisé les tenues de la Barbie « Day to Night » (du jour à la nuit) parue en 1985 pour Margot Robbie. Cette édition célébrait la révolution des femmes sur le lieu de travail à l’époque en présentant la transformation ultime de sa garde-robe : elle portait son célèbre tailleur rose qui se transformait en jupe plissée pour le soir, son tout premier ensemble du jour à la nuit. Les accessoires comprennent un chapeau chic, une mallette, une calculatrice, des paires de chaussures et un sac à main. L’actrice a accessoirisé son tailleur d’un téléphone Judith Leiber recouvert de cristaux, d’un sac Versace, de bijoux Taffin et de chaussures bicolores Manolo Blahnik.

Bottega Veneta

Photo tirée d’Instagram, @andrewmukamal

Juste avant de quitter Los Angeles, Margot a pris un moment pour une unième photo en rose. Cette fois, son ensemble bustier et jupe plissée était une gracieuseté de Bottega Veneta. Le style déroge de celui de la marque, mais démontre tout l’engouement qui entoure l’arrivée en salle du film. Remarquez le bracelet de cheville Chanel. L’accessoire fera-t-il un retour en force ?

1959

Photo tirée d’Instagram, @andrewmukamal

Photo fournie par Mattel

Il arrive à Margot de snober le rose, le temps d’une apparition. Au club de natation Icebergs Bondi en Australie, l’actrice s’est inspirée des lieux pour sa tenue à rayures noires et blanches. Hervé Léger a interprété le maillot d’une Barbie de 1959. Elle avait accessoirisé le tout de lunettes œil de chat Jacques Marie Mage et de mules Manolo Blahnik.

Gucci

Photo tirée d’Instagram, @andrewmukamal

Photo d’archives

Même lors de ses déplacements, Margot ne quitte pas l’esprit Barbiecore. À l’aéroport de Sydney, elle était toute de rose vêtue, des pièces de la collaboration Gucci x Adidas, un sac Chanel à l’épaule et des sandales Versace aux pieds.

Christy Turlington

Photo tirée d’Instagram, @andrewmukamal

Puisé de l’une des campagnes Versace les plus iconiques, le styliste Andrew Mukamal a sélectionné le look intégral que portait la mannequin Christy Turlington dans la publicité automne-hiver 1994 photographiée par le grand Richard Avedon. Le pull rose à losanges réchauffe la mini-jupe à plis creux aux reflets métalliques, assortie à des chaussettes lilas et des mocassins à talons blancs affichant la posture parfaite de Barbie !

Chanel

Photo tirée d’Instagram, @andrewmukamal

Toujours aussi féminine, Margot a opté pour une tenue jaune signée Chanel, avec sac en marabout.

Sparkling Pink Barbie

Photo fournie par wire image, Han Myung-Gu

Photo fournie par Mattel

Pour la conférence de presse à Séoul en Corée du Sud, Margot Robbie s’est une fois de plus inspirée de la garde-robe de Barbie. Son tailleur-jupe parsemé de cristaux a été puisé dans la collection Moschino du printemps-été 2015 qui rendait hommage à la célèbre poupée de Mattel. Il est un clin d’œil à Sparkling Pink Barbie qui a vu le jour en 1964, puis rééditée en 2009. Un bibi assorti et un sac en forme de cœur, ainsi que des mules Barbie Arched de Manolo Blahnik, complétaient le tout.

Versace

Photo fournie par Getty image

La soirée Barbie qui s’est tenue au Musée d’art contemporain de Sydney en Australie a permis à Margot de se glisser dans l’une des robes festives les plus sexy d’Atelier Versace. La pièce vintage, imaginée par Gianni Versace lui-même en 1994, est confectionnée d’une maille métallique fine caractéristique de la maison, baptisée Oroton. La tenue produit un effet 2e peau mouillé qui glamourise le terme bling. À cette occasion, les célèbres mules Me Dolly de Christian Louboutin ont cédé la place à un modèle en PVC.

Ryan Gosling

Photo AFP

De passage à Toronto la semaine dernière pour la journée de presse canadienne, Ryan Gosling, qui incarne Ken dans le film, a opté pour la couleur dominante de son personnage. C’est Gucci qui a conçu son complet satiné bleu, agencé à une chemise rose et des mocassins lilas.