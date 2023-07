Palomar: une nouvelle poissonnerie format «tout-inclus»

Nous sommes dimanche midi. Je viens de terminer mon entraînement de course à pied. On est à trois mois du marathon de Montréal. Je vous ai dit que j’étais co-ambassadrice à nouveau cette année ? J’adore leur ouverture envers les sportives non élites !

Après ma longue course, je me dirige au Marché Jean-Talon, mon paradis hebdomadaire. Sérieux, qui se prive de ce joyau de notre Métropole ? J’aperçois la devanture du Palomar, sur la Place du Marché-du-Nord, avec son très joli logo de poisson, l’aliment phare de mon alimentation. Un nouveau commerce, que je me dis avec un sentiment festif. Je m’avance.

Je pose tout plein de questions au garçon à l’entrée de la belle grande terrasse. Une terrasse, c’est pas mal le mot clé de l’été. Le garçon me dit : « Voulez-vous rencontrer le patron ? » Bien sûr, avec plaisir.

J’entre, ravie par le décor pur, clair, très bord de mer. C’est fabuleux cet espace dans le carré d’asphalte du Marché. Bref, le décor fait du bien, et me rappelle le Marché Time out de Lisbonne, au Portugal.

On est dimanche et le patron est assis dans la salle à manger, devant ses papiers. Constant Mentzas, le chef propriétaire de l’ancien « Ikanos » aujourd’hui « Garde-Côte », se lève et m’offre un café. On en a pris trois.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Un tout inclus

Tout au long de notre conversation, je n’ai cessé de penser que c’est tough, la vocation de commerçant, on va se le dire. Et encore plus quand c’est doublé du chapeau de restaurateur. Nous, on a le beau rôle de savourer et profiter de tout ça.

Qui parmi vous cuisine le poisson à l’infini à la maison ? De pêche durable toujours, frais, cru ou cuit ? Attendez, ce n’est pas fini. Au déjeuner oui, oui comme les Japonais, en collation, au lunch au souper ou en 5@7 ? Pas tous les jours, mais à toutes ces occasions, en rotation comme un carrousel ?

Photo fournie par 2foodphotographers

Photo fournie par 2foodphotographers

Cette proposition complète, ce « tour de table », nous est offerte dans ce restaurant-poissonnerie façon boucherie. Elles sont rarissimes dans le monde, m’explique Constant.

Photo fournie par 2foodphotographers

Saucisse de flétan aux herbes, bacon d’espadon, des tortellinis de homard dans la section prêt-à-manger, une épicerie fine avec des sauces que j’avais l’habitude de ramener de voyage parce qu’introuvables chez nous, un bar cru pour des huîtres et un bon verre, une salle de coupe vitrée sur la salle à manger.

Photo fournie par 2foodphotographers

Ne manque qu’un dortoir. J’envisage de rapporter un jeté et de m’allonger sur un des bancs d’église de la belle salle à manger.