Plein air et vie sauvage aux montagnes Blanches

L’été se prête parfaitement à la découverte de la faune du New Hampshire. Au cœur de la White Mountain National Forest, on peut parfois observer des animaux tels que le cerf de Virginie, l’orignal, le renard ou encore l’ours noir. Quelques pistes pour s’assurer une escapade en mode « safari photo » parfaite !

Les montagnes Blanches sont réputées pour la richesse de leur vie sauvage. Après avoir été décimée, à la suite de la chasse non réglementée et de la perte d’habitat forestier causée par l’agriculture au début des années 1900, la population d’orignaux au New Hampshire a connu un rétablissement spectaculaire. Si bien qu’aujourd’hui on peut les observer dans tout l’État, particulièrement au cœur de la White Mountain National Forest.

Photo fournie par Squam Lakes Natural Science Center

Il n’est donc pas rare de croiser cette belle bête lors d’une randonnée, mais c’est particulièrement à l’aube et au crépuscule qu’elle est active et qu’il est possible de l’observer de plus près.

Des entreprises l’ont compris et proposent des excursions guidées en soirée. Évidemment, elles ne peuvent assurer que vous verrez ces bêtes, mais elles affichent un taux de succès de 95 %.

Photo fournie par White Mountains Attractions Association

Vous risquez aussi de tomber nez à nez avec des ours noirs. Les orignaux étant aussi particulièrement imprévisibles dans leurs mouvements lorsqu’ils sont surpris ou se sentent menacés, un tel encadrement peut s’avérer judicieux afin d’aller à leur rencontre. Une belle expérience familiale qui tente de se faire respectueuse de leur habitat.

Photo fournie par Huttopia

Animaux indigènes

Si la chance n’est pas de votre côté, une visite au Squam Lakes Natural Science Center à Holderness s’impose.

Fondé en 1966, ce centre d’éducation environnemental sensibilise à la réalité de la faune indigène de l’État, mais permet aussi d’aller à sa rencontre à travers un réseau de sentiers. Agissant à titre de refuge, il se doit de conserver certains animaux, surtout des orphelins, ne pouvant être remis dans la nature.

Photo fournie par Squam Lakes Natural Science Center

Vous y observerez donc ours noir et cerf de Virginie, mais aussi cougars, lynx, coyotes, renards roux, loutres de rivière ainsi que plusieurs amphibiens et tortues.

Une excursion en bateau avec un naturaliste permet d’aller observer de près des pygargues à tête blanche qui nichent aux abords du lac Squam depuis une vingtaine d’années.

BON À SAVOIR

Hébergement

En famille, on opte pour une expérience chez Huttopia White Mountains, un espace de villégiature en pleine nature. Divers types de prêt-à-camper avec accès direct au lac Iona et à la rivière et plusieurs activités sur place (foodtruck, yoga, volleyball, piscine chauffée, soirées thématiques, feux de camp). Les sentiers de la White Mountain National Forest sont à proximité. Deux nuitées minimum.

Observation d’orignaux

North Conway Moose Safari Moose Tour

L’entreprise propose des tours guidés de 3,5 heures. Départ à 20 h de mai à octobre. Les prix sont variables selon le moment de la saison, mais se situent autour de 45 $ US par adulte et 35 $ par enfant.

Pemi Valley Moose Tours

Du côté de Lincoln, cette entreprise qui en est à sa 25e saison propose des tours guidés de 3 heures en soirée. 45 $ US par adulte et 35 $ par enfant.