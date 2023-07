Soirée rap au FEQ: le parfait mélange des générations

Les nuages n’étaient pas dans le ciel ce soir au Parc de la Francophonie, mais bien à quelques pieds du sol, où les amateurs étaient pratiquement embarqués les uns sur les autres pour assister à la soirée rap du Festival d’été.

• À lire aussi: Festival d’été de Québec: Zach Bryan en communion totale avec la foule des Plaines

Même si la soirée était dédiée à un style musical bien précis, le mélange intergénérationnel auquel nous avons assisté avec ces différentes écoles de rappeurs a été un point fort de la soirée.

Les vétérans pour finir en beauté

Le mythique groupe Cypress Hill a démontré pourquoi on continue à l’inviter à jouer sur des grandes scènes. Dès les premières notes du DJ, des milliers de mains étaient levées vers le ciel. B-Real et Sen Dog se sont présentés sur scène, cigarette verte à la main, avant d’interpréter When the shit goes down, qui a donné le ton au spectacle.

Les MC, quoi que rendus plus vieux, décoiffent toujours autant qu’en 1994 lorsqu’ils ont foulé la scène du Festival Woodstock. B-Real, avec sa perruque qui rebondissait au rythme des percussions, a presque défoncé les caisses de son lorsque le DJ a fait tourner Kill a man.

Les immortelles Rock superstar et Insane in the brain ont été gardées pour la fin, ce qui a donné droit, sans contredit, à la meilleure séquence de chansons depuis le début des festivités au Parc de la Francophonie. B-Real a assuré les spectateurs que le groupe allait être de retour à Québec éventuellement.

Le sol tremblait lors de la dernière chanson interprétée par Cypress Hill, qui a emprunté la classique Jump around pour conclure la soirée en beauté.

Le prince de Limoilou est devenu roi

Ce n’était pas évident de savoir qui était en tête d’affiche entre Souldia et Cypress Hill lorsque le Québécois a fait son apparition sur scène. Plusieurs milliers de personnes scandaient son nom, et le volume a grimpé de plus belle lorsque le principal intéressé s’est réjoui d’être sur sa première scène extérieure du FEQ en carrière.

Souldia avait promis de tout donner pour sa ville adorée, et il a livré la marchandise. Trempé de sueur après une chanson, le MC de Limoilou a tout brisé sur scène avec son band, qui comprenait entre autres Ryan Stevenson à la batterie.

Alexandre Caputo

Dès Le vide, première chanson interprétée par Souldia, les spectateurs étaient dans sa poche. Il a ensuite amené la famille Canicule sur scène, pour que Tizzo et Shreez puissent l’accompagner sur le titre Drip, qui figure sur son dernier album, Non conventionnel.

Les spectateurs ont créé une véritable vague humaine pour Souldia, qui a grimpé la clôture avant de se lancer torse nu dans les bras de ses admirateurs.

Alexandre Caputo

Le rappeur derrière Devil en l’air a donné un petit peu de répit à la foule lorsqu’il a présenté la plus mélodieuse Éternel adolescent, qu’il a dédiée à sa femme Anne, ainsi que Minuit trop tard, titre qui a connu un beau succès sur les ondes des radios commerciales.

Mélomane et Barillet, deux chansons qui se trouvent sur Backstage, paru en 2020, ont remis le feu aux poudres dans la foule. La guitare électrique et l’émotion avec laquelle Souldia a interprété ces titres ont sans doute donné des frissons à plusieurs spectateurs.

Ceux et celles qui n’avaient jamais eu la chance de voir le rappeur de 38 ans en spectacle ont pu comprendre comment ses influences rock et heavy métal se traduisent dans ses chansons. Il alignait les cris du cœur et les rugissements, comme si sa vie en dépendait.

Canicule enflamme la scène

Comme c’est souvent l’habitude dans les concerts de rap, les frères d’armes de l’artiste en vedette sont invités à partager la scène avec celui-ci. Shreez a respecté la tradition en invitant Tizzo, son acolyte de toujours chez Canicule Records, ainsi que Soft.

L’originaire de la Rive-Nord de Montréal a offert toute une leçon de rap aux spectateurs, qui étaient déjà entassés au Parc de la Francophonie.

Avec des chansons comme Diamants, Cercle vicieux, ainsi que des titres tirés de son premier projet solo, La vie gratuite a prouvé que ses capacités ne s’arrêtent pas seulement au hip-hop drill, mais qu’il peut être mélodieux également.

Alexandre Caputo

Un message à passer

Le rappeur engagé Q-052 a livré une performance à la hauteur de sa personnalité; intense et assumée. Il s’est exécuté sur des cadences à saveur rock/métal, toujours habillées par ses textes cinglants, qui portent sur des enjeux qui lui tiennent à cœur.

Celui qui représente fièrement la Nation micmaque est monté sur scène avec un blouson à l’effigie des Nordiques.

«Fuck Gary Bettman, bring the Nordiques back», s’est-il exclamé, devant des centaines de personnes qui l’appuyaient.

Son style, comparable à Hollywood Undead ou Linkin Park, offre un véhicule encore plus efficace pour ses paroles, qui concernent souvent l’environnement, la politique, et les conditions des autochtones dans les communautés.

Alexandre Caputo

Killy a refroidi la foule

Les festivaliers n’ont pas semblé embarquer dans la proposition du rappeur torontois Killy; à part quelques mains en l’air, on pouvait voir que la foule attendait impatiemment Souldia et Cypress Hill.

Il faut dire que Killy n’a pas un style de rap qui est encore très populaire au Québec. Grandement aidé par Auto-Tune, l’artiste, dont on peut comparer les tendances à celles de Travis Scott, ne chantait qu’une mince partie de ses textes, laissant le reste à la version studio qui jouait sur l’ordinateur de son DJ.

Il a tenté à plusieurs reprises de se réapproprier son public, en demandant que des mushpits soient formés, mais ceux-ci n’ont duré que quelques secondes.

Malgré ses quelque 600 000 auditeurs mensuels sur Spotify, l’Ontarien n’avait pas sa place dans l’alignement rap de ce soir.