«Si elle n’était pas là, je serais sûrement mort de mes excès»: Souldia doit beaucoup à sa Valentina

Le rappeur Souldia a connu un chemin vers le succès qui a été rempli de détours. Heureusement, depuis les huit dernières années, il peut compter sur son pilier, la mère de son fils: sa femme, Anne.

«Anne est une femme forte, elle est indispensable à ma vie et à ma carrière, soutient-il, sous le regard pétillant de sa douce. Si elle n’était pas là, je serais sûrement mort de mes excès dans une chambre d’hôtel.»

Attablés dans un petit bistro de Limoilou, à quelques jours de monopoliser le parc de la Francophonie dans le cadre du Festival d’été de Québec, Anne et Souldia reconnaissent que le succès de ce dernier est encore surréaliste.

«Je ne m’habituerai jamais à entendre des dizaines de milliers de personnes chanter Valentina, qui est l’histoire de notre rencontre», note Anne, le sourire illuminé.

Le couple se souvient cependant d’une époque où la vie était cruellement réelle.

«Quand Anne est venue me rejoindre à Québec, on restait sur l’avenue Bardy, dans un bloc où il y avait des rats gros comme nos pieds», raconte le rappeur de Limoilou. «Maintenant, on est en train de se bâtir une maison», se réjouit aussitôt sa femme.

Poussé vers la retraite

Souldia a tout récemment sorti son onzième projet solo, Non conventionnel. Pourtant, en 2017, on lui faisait sentir qu’il était temps de penser à son après-carrière.

«Mon équipe me disait que les chiffres stagnaient et que je devrais penser à faire autre chose», se souvient l’artiste derrière Devil en l’air. «Après cette rencontre-là, j’ai vraiment passé plusieurs jours à déprimer, je n’en revenais pas. C’est Anne qui m’a fait réaliser que ma carrière n’était pas finie», raconte-t-il.

«Je lui ai dit: voyons la retraite, c’est toujours bien toi qui vas décider quand tu vas la prendre, ta retraite», renchérit Anne.

L’année qui a suivi cette remise en question a vu naître le projet Survivant et la chanson Valentina, qui compte maintenant plus de 6 millions de vues sur YouTube.

Au plan tant musical que personnel, Anne ne prend jamais le long chemin pour dire ce qu’elle pense à Souldia, ou à Kevin, c’est selon.

«Parfois, je pouvais partir sur la brosse sans l’avertir, elle m’a toujours laissé faire, explique le rappeur qui en est maintenant à sa deuxième année sans alcool. Quand je dépassais les limites par contre, elle était toujours là pour me le faire savoir, j’ai eu beaucoup de prises de conscience.»

Se construire ensemble

«Kevin a beau avoir des défauts, mais on ne lui répète jamais deux fois quelque chose», affirme la mère de deux enfants.

«Quand on s’est rencontrés, on était deux humains écorchés par la vie et par l’amour», se souvient la femme de Kevin St-Laurent, alias Souldia. «Je lui ai donné l’amour et le respect dont il avait besoin et il a fait la même chose pour moi, on s’est construits ensemble en tant que personnes».

On peut voir les étoiles dans les yeux du prince de Limoilou lorsque celui-ci écoute la réponse de sa Valentina. Il acquiesce aussitôt à ce qu’elle soutient.

«Cette femme-là m’a appris à vivre, c’est aussi simple que ça», affirme sans gêne celui qui a gagné le prix album rap de l’année au Gala ADISQ 2022.

Souldia sera en prestation le 9 juillet, à 20 h, au parc de la Francophonie. Il promet d’en mettre plein la vue à ses admirateurs.

«J’ai l’intention de défoncer la scène en deux, je veux que ça soit le meilleur spectacle de ma vie, pour la ville que j’aime d’amour», affirme-t-il, sans donner plus de détails, mais en laissant savoir qu’il y aura des invités spéciaux.