Stroll suggère de rencontrer Gasly «dans le parking»

Puni après un accrochage qui a causé l’abandon du pilote français Pierre Gasly, dimanche au Grand Prix d’Angleterre, le Québécois Lance Stroll a suggéré, après l’épreuve, que les deux hommes règlent leurs comptes «dans le stationnement».

Évidemment, le pilote d’Aston Martin blaguait. Mais la pénalité de cinq secondes qu’il a reçue l’a fait tomber au 14e rang alors que son coéquipier, Fernando Alonso, a fini septième. L’incident fatidique, survenu dans les derniers tours, était le deuxième entre les deux hommes dans cette course. Stroll avait aussi réalisé un dépassement plus ou moins légal aux dépens du coureur de l’écurie Alpine quelques tours plus tôt. Bref, les deux pilotes ont bataillé, et ça a mal fini.

Interrogé à savoir s’il avait parlé à Gasly après l’épreuve, Stroll a lancé une boutade.

«Non, je vais le rencontrer dans le stationnement plus tard», a-t-il rigolé, selon le site planetf1.com.

Plus sérieusement, Stroll ne croyait pas mériter la pénalité qu’il a reçue.

«J’ai été poussé à l’extérieur de la piste les deux fois que j’ai essayé de le passer, alors je ne sais pas trop pourquoi j’ai été puni, puisqu’on ne m’a pas donné d’espace», s’est-il défendu.

Le pilote de 24 ans était surtout remonté à propos du deuxième incident, lors duquel il est entré en contact avec Gasly, infligeant à l’Alpine des dommages qui allaient mettre fin à sa course.

«J’ai été poussé à l’extérieur, puis je suis revenu sur la piste et on s’est touché, a-t-il raconté. Si j’avais eu plus d’espace, je n’aurais pas eu à revenir sur la piste, il n’y aurait pas eu de contact.»

Quoiqu’il en soit, cela mettait fin à un weekend plutôt compliqué pour Aston Martin, qui voudra se reprendre lors de la prochaine course, en Hongrie dans deux semaines. Stroll croit que le sinueux tourniquet de Budapest conviendra davantage à sa monoplace.