Tragédie sur l’A40: un jeune couple de sportifs parti trop tôt

La mort prématurée d’un jeune couple de sportifs de Sainte-Adèle, décédé tragiquement dans un accident de la route vendredi dernier, suscite colère et incompréhension chez leurs proches et au sein de la communauté de vélo de montagne.

«Dans une province aussi grande, c’est quoi les chances que ça tombe sur notre famille? La vie est vraiment mal faite, elle nous enlève toujours les bonnes personnes, celles qui ne méritent pas de partir si tôt», souffle Chantale Proulx, entre deux sanglots.

Sa nièce, Mélanie Guérin, circulait sur l’A40 avec son conjoint de plusieurs années, François Allaire, lorsqu’ils ont été écrasés entre deux poids lourds, vendredi midi, à Trois-Rivières. D’après la famille, le couple était en route pour un événement de vélo de montagne quand l’accident s’est produit.

PHOTO FOURNIE PAR NORMAND BEAUMONT

«Le vélo, c’était leur passion commune. C’était toute leur vie. Dans leur communauté, ils étaient reconnus et très appréciés. C’est une grosse perte pour tout le monde», ajoute la tante de Mélanie.

La communauté de vélo de montagne s’est d’ailleurs mobilisée pour organiser un événement à Sutton en hommage aux deux sportifs. Pour l’instant, la date de l’événement est toujours inconnue.

Un duo incomparable

Sur les réseaux sociaux, les témoignages sont unanimes. Mélanie Guérin, 43 ans, et François Allaire, 44 ans, étaient destinés à être ensemble. Inséparable, la paire a même décidé de fonder ensemble l’entreprise Bikeshield, qui se spécialise dans le vélo de montagne. Selon leurs proches, le couple était en quelque sorte un pilier dans le milieu.

Photo tirée du Facebook de François Allaire

«Votre joie de vivre et votre bonne humeur resteront gravées dans ma mémoire à tout jamais. Vous vous êtes tellement impliqués dans la communauté de [vélo de montagne] et vous laissez un énorme vide pour nous tous. Un duo incomparable qui part ensemble!» a écrit leur bon ami Alexis Sauvé sur Facebook.

«Mélanie, tu es partie avec ton amoureux, celui qui a su faire ressortir le plus beau de toi, avec qui tu as trouvé la paix intérieure. Merci, François, d’avoir si bien pris soin de ma cousine, elle brillait de tous ses feux avec toi», a aussi témoigné la cousine de Mélanie, Pascale Piché.

Victimes collatérales

La famille de Mélanie, qui s’est entretenue avec Le Journal, espère sensibiliser les usagers de la route aux dommages collatéraux qui découlent d’un accident de voiture.

«Dans un accident, non seulement il y a des victimes directes, comme François et Mélanie, mais il y aussi des victimes collatérales. Tous ces proches qui sont laissés derrière et qui sont pris avec la douleur. Ça va prendre des années pour mettre du baume sur nos plaies», souligne Louise Guérin, une autre tante de Mélanie.

Depuis l’accident qui a coûté la vie à leur nièce, Chantale et Louise craignent de prendre le volant. C’est qu’en 1976, la mère de Mélanie avait failli mourir dans un violent accident de la route, elle aussi.

Photo tirée du Facebook de Mélanie Guérin

«Ça nous replonge dans nos souvenirs. Aujourd’hui, ma sœur va bien, mais la mort de ma nièce a complètement changé ma vision de la conduite. Je ne regarde plus la route de la même façon», affirme Chantale Proulx.