Un adolescent est condamné pour le meurtre de son enseignante

Un jeune de 16 ans de l’Iowa a été condamné à la prison à vie, après avoir battu à mort son enseignante d’espagnol avec un bâton de baseball, à l’aide d’un complice.

Willard Noble Chaiden Miller a été condamné, jeudi dernier, selon «CNN». Comme son complice, Jeremy Goodale, il a plaidé coupable à une accusation de meurtre au premier degré. Ils ont assassiné leur enseignante de 66 ans, Nohema Graber, dans un parc, le 3 novembre 2021.

Lors d’un entretien avec la police, Miller a fait part de sa frustration sur la méthode d’enseignement de Nohema Graber. Cela affectait négativement sa moyenne générale, selon lui, ce qui l’aurait motivé à tuer sa victime, a rapporté le «Daily Mail».

Miller a été condamné après une audience de sept heures, selon le procureur du comté de Jefferson, Chauncey Moulding.

«Je crois que la peine était juste et appropriée dans les circonstances horribles de cette affaire et j'estime que justice a été rendue, a dit Chauncey Moulding dans un courriel. Je crois que ce sentiment est partagé par la famille Graber et la communauté de Fairfield.»

L’adolescent sera éligible à la libération conditionnelle après 35 ans, selon les documents judiciaires.

De son côté, son complice dans cette affaire, Jeremy Goodale, connaîtra sa sentence le 23 août prochain. Il a témoigné contre Miller lors des procédures judiciaires, après avoir conclu une entente avec les procureurs.