Un vent de nostalgie à Vancouver

VANCOUVER – En marchant dans les rues de Vancouver, j’ai pensé à Alexandre Bilodeau, à Joannie Rochette, à Jasey-Jay Anderson, à Charles Hamelin, aux buts en or de Sidney Crosby et de Marie-Philip Poulin aussi.

J’avais mis les pieds à Vancouver une seule fois par le passé et c’était lors des Jeux olympiques d’hiver, en 2010. C’était en plein mois de février et l’ambiance était complètement folle en ville.

ANDRE FORGET / AGENCE QMI



Cette fois, j’ai découvert Vancouver sous le soleil avec une quiétude surprenante. Bucolique!

La nostalgie m’a poussé à me rendre jusqu’à la place Jack-Poole pour y retrouver la vasque olympique. J’ai repensé à Alexandre Bilodeau, à Joannie Rochette, à Jasey-Jay Anderson, à Charles Hamelin, à Wayne Gretzky qui avait allumé la vasque aussi.

Photo Benoît Rioux

Le Canada avait gagné 26 médailles, dont 14 d’or. Doux souvenirs.

Après 2010, Vancouver a montré de l’intérêt pour accueillir à nouveau les Jeux olympiques en 2030. Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a toutefois déjà laissé entendre, en octobre dernier, qu’il ne supporterait pas la candidature. On parle de coûts directs de 1,2 milliard de dollars et un risque de valeur semblable. Il faudra fort probablement continuer de vivre dans la nostalgie en se rendant à Vancouver. L’attribution des Jeux de 2030 se fera en juillet 2024, en marge des Jeux d’été de Paris. On parlait beaucoup de Sapporo, au Japon, mais des soupçons de corruption en marge des Jeux de Tokyo ont mis du sable dans l’engrenage.

Pour l'heure, les Alouettes affrontent les Lions de la Colombie-Britannique, dimanche, au BC Place. C'était justement là où avaient eu lieu les cérémonies d'ouverture et de clôture!