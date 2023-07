Wimbledon: ce coup de Bianca Andreescu serait l'un des plus difficiles à affronter au tennis

LONDRES | Est-ce parce qu'elle venait tout juste de la battre en trois manches sur le central de Wimbledon ou parce qu'elle est réputée comme l'une des joueuses les plus gentilles du circuit? Ou, tout simplement, car elle le pensait vraiment?

Toujours est-il qu'Ons Jabeur estime que l'un des coups frappés par Bianca Andreescu est le «meilleur» qu'elle a affronté dans sa carrière.

«Je vais choisir la slice de Bianca. C'était plutôt dérangeant [samedi]», a répondu la sixième favorite, finaliste l'an dernier sur le gazon anglais, lorsque questionnée à ce sujet en conférence de presse.

Photo AFP

Une frappe slicée est effectuée de haut en bas avec la raquette, de façon à donner un effet latéral à la balle qui vise à déstabiliser l'adversaire. Ce qui, clairement, a fonctionné par moment face à Jabeur.

Elle était pour bien partie...

Mais si la Canadienne l'a bien utilisée samedi, ce ne fut toutefois pas suffisant pour venir à bout de la Tunisienne dans cette rencontre de troisième tour dans lequel elle a pourtant été aux commandes.

Sur le central du All England Club où elle n'avait encore jamais joué, la 50e mondiale a aisément remporté la première manche, devant une Jabeur qui semblait alors passer un peu à côté de son match. Andreescu a aussi mené par un bris au troisième set, sauf que la sixième joueuse de la WTA lui a immédiatement rendue la pareille.

Photo AFP

Puis, après un délai de pluie qui a forcé la fermeture du toit et repoussé le match de quelque 50 minutes, Jabeur a fermé les livres comme la joueuse des grandes occasions qu'elle a souvent été au cours des dernières saisons.

Déçue, mais confiante

En conférence de presse, après ce revers de 4-6, 6-3 et 6-4. Une déception avouée, qu'elle tentait de cacher en affichant parfois un grand sourire.

Surtout que la caméra de Netflix, qui la suit depuis le début de la quinzaine pour une potentielle apparition dans la série Balle de bris, était aussi dans la petite salle d'entrevue.

«Je ne veux pas dire quelque chose qui va me mettre dans le pétrin!» a lancé l'Ontarienne de 23 ans en riant.

Mais l'ancienne quatrième mondiale, championne du US Open 2019, le reconnaissait aussi: une fois cette désagréable sensation du devoir inachevé chassé, il y aura beaucoup de bon à tirer de ces derniers jours à Londres, où on l'a souvent vue confiante et en maîtrise de ses coups (dont ceux slicés, parole d'Ons Jabeur) comme rarement depuis ses meilleurs moments sur le circuit, il y a quatre ans.

«Je pense que ce tournoi est [celui où j'ai le mieux joué depuis longtemps], a-t-elle soulevé. Peut-être que ce sera un tournant pour moi. En fait, je l'espère vraiment.»

Un rêve devenu réalité

Et elle a réalisé un rêve, samedi, malgré la défaite. Celui de jouer, enfin, sur ce fameux central du All England Club, le plus mythique de tous les stades de tennis.

«J'ai eu des frissons quand je suis entrée sur le terrain, a-t-elle raconté. Je pensais que je serais beaucoup plus nerveuse, mais je me sentais vraiment bien.»

«Je me suis imaginée jouer sur ce terrain depuis que je suis toute petite, a ajouté Andreescu. D'avoir l'occasion de le faire, c'était incroyable.»