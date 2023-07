Wimbledon: Denis Shapovalov s'incline dans la douleur

LONDRES | Il a bien tenté de s'accrocher, Denis Shapovalov, à cette chance en or qui s'offrait à lui d'atteindre avec les quarts de finale d'un tournoi majeur pour la première fois en un an et demi.

Mais diminué physiquement, lui qui est touché au genou gauche depuis quelques semaines, le Canadien n'a pu prendre la mesure du Russe Roman Safiullin, 92e mondial, qui l'a battu 3-6, 6-3, 6-1 et 6-3 en ronde des 16, dimanche à Wimbledon.

«Shapo», 26e favori au All England Club, a terminé le match en boitant, visiblement souffrant. Il avait appelé le médecin sur le terrain à 4-1 en troisième manche et avait pris des cachets sur le terrain.

Plus de détails à venir.