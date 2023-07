Ces artistes blessés par des objets lancés sur eux

Les gens auraient-ils oublié, avec la pandémie, la manière de se comporter en société, notamment pendant un concert? Alors que les objets lancés aux célébrités se multiplient, voici sept artistes qui sont sortis troublés et parfois même blessés de leur propre spectacle.

Pink

La chanteuse Pink a reçu son lot d’objets volants parfois non identifiés. Les plus étranges? Du fromage brie (!) et les cendres de la mère d’une spectatrice. «C’est ta maman?», a lancé l’artiste, confuse. «Je ne sais pas quoi penser de cela», a-t-elle ajouté, en plaçant le sac contenant les restes de la défunte sur le devant de la scène, pour continuer son concert présenté à Londres.

AFP

Drake

Le spectacle d'ouverture de la nouvelle tournée de Drake à Chicago ne s’est pas passé comme prévu la semaine dernière. Un fan a lancé un téléphone portable à l’artiste ontarien, qui l’a reçu sur un poignet. S’il a continué de chanter, Drake a toutefois semblé confus après ce geste, lequel aurait pu avoir des répercussions beaucoup plus graves.

AFP

Bebe Rexha

Il faut regarder la vidéo choquante de Bebe Rexha qui se fait frapper par un téléphone portable lancé au visage – l’atteignant tout près de l’œil – pendant un spectacle en Californie, afin de comprendre à quel point ce geste est dangereux. La chanteuse de 33 ans, qu’on a vue s’effondrer sur la scène, a dû être conduite à l’hôpital et recevoir des points de suture. Le 19 juin, elle a publié une photo de sa figure tuméfiée sur Instagram avec son pouce en l’air et la mention: «Je suis correcte.»

Getty Images via AFP

Kelsea Ballerini

La chanteuse country de 29 ans Kelsea Ballerini a interrompu son concert dans l'Idaho après avoir reçu un bracelet sur l’œil. «Pouvons-nous simplement parler de ce qui s'est passé? a-t-elle demandé à la foule. Tout ce qui m'importe, c'est de protéger tout le monde. Si jamais vous ne vous sentez pas en sécurité, veuillez en informer votre entourage. Si quelqu'un pousse trop ou si vous avez juste ce pressentiment, signalez-le toujours... Ne lancez rien!»

Getty Images via AFP

Harry Styles

Vendredi dernier, lors du spectacle de sa tournée Love On Tour, à Vienne, Harry Styles a reçu un objet non identifié en plein visage. Des vidéos prises par des admirateurs qui se trouvaient au parterre montrent le chanteur visiblement en douleur, alors qu’il se tient le visage et tente de poursuivre le concert comme si de rien n'était. Il aurait ensuite déclaré: «Mon Dieu que ça a fait mal!»

AFP

Ava Max

L’auteure-compositrice-interprète américaine Ava Max n’a pas reçu d’objet venant de la foule; elle a plutôt été frappée au visage par un inconnu soudainement monté sur scène lors d’un récent concert à Los Angeles. La chanteuse pop a écrit sur Twitter: «Il m’a giflée si fort qu’il m’a griffé l’intérieur de l’œil. Il ne reviendra plus jamais à un spectacle.»

Getty Images via AFP

Adele

La chanteuse Adele a pris les grands moyens pour éviter de vivre ce calvaire. La diva s’est récemment présentée sur les planches à Las Vegas en brandissant un pistolet à tee-shirts. «Avez-vous remarqué comment les gens sont; oubliant la putain d'étiquette de spectacle? Des gens qui jettent de la merde sur scène, vous les avez vus?», a-t-elle demandé à la foule. «Je vous défie. Osez-vous me lancer quelque chose, je vais vous tuer», a-t-elle plaisanté. La vidéo de ce moment d’avertissement à la fois comique et sérieux est rapidement devenue virale.