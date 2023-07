Cessons de voir les hôpitaux psychiatriques comme des prisons!

J’écris souvent sur les problèmes qui accablent les grandes villes.

Ces miséreux qui délirent à voix haute, dorment dans la rue, chient devant les commerces et parfois attaquent les passants.

Certains – pas tous – ont de graves problèmes de santé mentale.

Et ils s’automédicamentent en se droguant.

C’est la misère, la grosse misère.

UN RETOUR AUX ASILES?

L’autre jour, Benoît Dutrizac a posé une question intéressante à son émission à QUB radio.

On a sorti les malades des institutions dans les années 60 et 70.

Ne serait-il pas temps de songer à les retourner en institution?

Avant de déchirer votre chemise, laissez-moi expliquer ma position.

Je ne dis pas que c’est la solution miracle. Je ne fais que poser la question. Je m’interroge à voix haute.

Tout le monde le dit, la désinstitutionnalisation telle qu’elle a été appliquée au Québec a été un échec colossal.

On a dit aux gens qui souffraient de graves problèmes de santé mentale: «On va vous sortir des asiles, mais ne craignez rien, vous ne sauterez pas dans le vide. On va vous attraper, on va prendre soin de vous.»

Ces miséreux ont sauté, et on ne les a pas attrapés.

Ils se sont retrouvés dans la rue.

Vous me direz que la solution n’est pas de revenir en arrière et de les réinstitutionnaliser, mais d’investir davantage dans les organismes sociaux et communautaires afin que ces laissés pour compte puissent trouver de l’aide.

Je suis d’accord.

Après tout, les policiers (qui se retrouvent souvent à «dealer» avec ces pauvres hères) ne sont pas des travailleurs sociaux.

Mais ce ne sont pas tous les sans-abri qui peuvent être aidés de cette façon. Certains ont besoin de plus d’encadrement.

De soins soutenus.

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOUS

Je viens de terminer la lecture de Face aux ténèbres (Darkness Visible), le récit courageux que William Styron, l’auteur du Choix de Sophie, a publié en 1990.

Styron parle de sa dépression nerveuse qui l’a mené au bord du suicide.

Une dépression profonde, dont il ne parvenait pas à se sortir.

Il se bourrait de pilules, avait perdu le goût de vivre, passait ses journées assis sur son fauteuil à fixer le mur.

Savez-vous ce qui l’a aidé? Ce qui lui a permis de redevenir – enfin – l’homme qu’il était.

L’institutionnalisation.

«Ça a été mon salut, ma bouée de sauvetage», écrit-il.

Styron prend bien soin de souligner qu’il y a autant de types de dépression qu’il y a d’individus. Et que ce qui est bon pour l’un peut être nocif – ou inefficace – pour l’autre.

Mais lui, ce qui l’a sauvé, c’est d’être envoyé dans un institut psychiatrique.

ÇA MÉRITE UN DÉBAT

Chaque fois qu’on entend ces mots («institut psychiatrique»), on pense tout de suite à «asile».

Émile Nelligan, Camille Claudel, Vol au-dessus d’un nid de coucous, etc.

Des gens dans des camisoles de force, avec des électrodes sur les tempes.

Or, les instituts psychiatriques ont bien changé, depuis le temps. Ce sont des hôpitaux, pas des prisons.

Ne serait-il pas temps de songer à réinstitutionnaliser certaines personnes pour les aider?