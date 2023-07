C’était un 10 juillet au Festival d’été: ZZ Top a tout changé

Dans le grand livre d’histoire de la musique, personne ne mettra ZZ Top sur un pied d’égalité avec les Beatles ou les Rolling Stones, mais, au Festival d’été de Québec, il y a un avant et un après ZZ Top.

Le concert des barbus texans du 10 juillet 2005 sur les plaines d’Abraham a tout changé. C’est la fondation sur laquelle a été érigé le gigantesque rassemblement musical qu’est devenu le FEQ.

Avant 2005, les artistes québécois et de la francophonie constituaient l’essentiel des têtes d’affiche qui défilaient sur les Plaines pendant le FEQ. Sous l’impulsion de l’ex-directeur général Daniel Gélinas, le festival a décidé d’opérer un virage vers les vedettes internationales.

ZZ Top a donc servi de cobaye. Avec succès.

Une foule estimée à 75 000 personnes s’était déplacée pour voir le trio faire tournoyer ses guitares et chanter ses succès La Grange, Gimme All Your Lovin’, Sharp Dressed Man et Legs. Jamais un spectacle sur les Plaines, à l’occasion du Festival d’été, n’avait attiré autant de monde jusqu’alors.

La venue de ZZ Top avait créé l'événement en dehors des limites des Plaines. Pour faire un clin d’œil à la pochette de son album Eliminator, un défilé et une exposition de véhicules Hot Rod avaient été organisés en haute-ville.

Après ZZ Top, tout devenait permis pour le FEQ, qui a ensuite reçu des icônes telles que Elton John, Metallica, les Rolling Stones, Stevie Wonder et bien d’autres.