Comment bien soigner une blessure profonde?

Je suis un homme dans la jeune soixantaine qui aurait besoin d’un conseil pour mieux vivre sa fin de vie, et surtout pour éviter de se tromper une nouvelle fois. Il y a dix ans, j’ai quitté la mère de mes deux grands enfants pour aller vivre avec une femme de 20 ans ma cadette qui me semblait une personne des plus sérieuses.

Captivé par son charme et un peu coincé dans une relation au point mort sur le plan sexuel, je me sentais rajeunir au contact de cette jeune femme dynamique qui me rendait ma jeunesse perdue. Après avoir mis au monde notre adorable petite fille, elle a vite commencé à me reprocher mes côtés « vieux pépère » qui se complaît avec son bébé, sa femme et son chien, au coin du feu.

Et après m’avoir fait ses plus plates excuses, elle est retournée vers des amis(es) de son âge. Je ne vous cacherai pas que mon orgueil en a pris un coup. Heureusement que mes enfants m’ont aidé à remonter la pente et que ma petite dernière est là pour me dire « papa je t’aime », sinon je n’en mènerais pas large. Comment retrouver ma pleine sérénité selon vous ?

Anonyme

Une thérapie vous ferait le plus grand bien, mais comme vous y êtes peut-être un brin réfractaire, il serait intéressant de vous astreindre à faire ce qui est très à la mode ce temps-ci, soit « une retraite silencieuse » dans un lieu où la parole est complètement interdite et où on peut rentrer en soi-même pour redonner du sens à sa vie. On en propose d’ailleurs certaines sur les réseaux sociaux.