Dix options pour financer vos rénovations résidentielles

Une lectrice, Mme Plourde, veut savoir quel est le mode de financement le plus avantageux pour effectuer les travaux de rénovation de sa maison et de la cour arrière. Elle renouvelle son prêt hypothécaire à la fin du mois et se demande quoi faire, car elle ne veut pas augmenter le solde du prêt qui tire à sa fin.

Par où commencer ?

Dans un premier temps, il convient de définir le projet.

On effectue des rénovations, certes, mais, précisément, quelle est l’ampleur des travaux ? Entreprendre un chantier et devoir l’interrompre en cours de route faute de moyens n’est guère réjouissant. Coûteux même.

Vous devez donc préciser quels sont vos besoins et les chiffrer en demandant des soumissions à des entrepreneurs. Vous aurez ainsi un projet concret en main.

Sept options sans les institutions financières

Vérifiez auprès des différentes instances gouvernementales si elles offrent des aides pour effectuer les travaux que vous comptez réaliser. En matière d’efficacité énergétique, entre autres, il existe de nombreux programmes. Plusieurs municipalités également ont adopté des mesures pour promouvoir certains types de rénovation. Demandez aux fournisseurs, qu’il s’agisse de l’entrepreneur ou du fournisseur de matériaux, s’ils offrent des facilités de paiement. Si vous disposez d’épargnes personnelles, évaluez la possibilité de payer comptant les travaux tout en conservant une réserve pour les imprévus. Vous pouvez également payer les matériaux avec une carte de crédit. Vous bénéficiez ainsi d’une période sans intérêt. Autre avenue, vos proches. Peuvent-ils vous venir en aide à des conditions avantageuses ?

Si aucune des possibilités énumérées précédemment ne convient, vous devrez vous adresser aux institutions financières.

Trois options avec les institutions financières

Plusieurs produits financiers peuvent répondre à vos besoins. Voici les principaux.

8. Prêt personnel

Le prêt personnel n’est assujetti à aucune restriction. L’emprunteur peut utiliser les fonds à sa convenance. Le taux d’intérêt variera selon la somme empruntée, le dossier de crédit de l’emprunteur et les promotions offertes. Supposons que les rénovations que vous désirez effectuer s’élèvent à 40 000 $. Le taux fixe d’intérêt actuel d’un prêt personnel s’élève aux alentours de 12,49 %, amorti sur 5 ans. Vos mensualités seraient de 899,71 $, pour un coût total de 53 982,60 $.

9. Marge de crédit hypothécaire

Lors du refinancement hypothécaire, vous pouvez également effectuer une demande de marge de crédit hypothécaire. À l’avenir, vous aurez les coudées franches pour recourir à ces fonds au besoin. Et tant que vous ne l’utilisez pas, la marge ne coûte rien.

10. Prêt hypothécaire

Vous pouvez également effectuer les rénovations en refinançant votre prêt hypothécaire qui vient à terme à la fin du mois. Dans un tel cas, l’institution financière ne facturera souvent pas de frais. Concernant les frais du notaire, certaines promotions comme des remises en argent peuvent s’appliquer, sinon c’est environ 1000 dollars. Quant au certificat de localisation, s’il n’y a pas eu de travaux effectués à l’extérieur, il n’est généralement pas exigé. Supposons que le solde de votre prêt hypothécaire actuel est de 59 000 dollars. Le refinancement s’élèvera donc à 59 000 $ + 40 000 $ (travaux) + 1000 $ (frais), soit 100 000 $. Le taux fixe d’intérêt actuel d’un prêt hypothécaire en promotion s’élève à 5,54 %, amorti sur 5 ans. Vos mensualités seraient de 1909,07 $, pour un coût total de 114 534,52 $.

Conclusion

Mme Plourde, nous avons énuméré plusieurs façons de financer vos travaux de rénovation.

Laquelle vous convient ? Cela dépend de l’ampleur du projet et de vos épargnes personnelles. Lorsque vous connaîtrez ces informations, vous serez en mesure de prendre la bonne décision.

Conseils

Dressez un tableau des travaux à effectuer à long terme sur votre propriété. Ainsi, vous aurez le temps de vous préparer du côté monétaire, tout en évitant les surprises.

Si vous utilisez votre carte de crédit pour payer certaines dépenses, n’oubliez pas qu’il est question ici de court terme, généralement 21 jours. À l’échéance, les frais seront élevés. Donc, prévoir un autre type de financement pour prendre le relais.