Endettement: la moitié des Canadiens peinent à joindre les deux bouts à la fin du mois

Plus de la moitié (52 %) des Canadiens affirment qu’ils sont à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, selon un sondage Ipsos mené pour le compte du groupe de professionnels en insolvabilité MNP Ltée.

Les données publiées lundi révèlent qu’il s’agit d’un bond de six points par rapport au trimestre précédent.

De ce nombre, un peu plus du tiers (35 %, +5 points) disent qu’ils ne gagnent pas assez d’argent pour régler leurs factures et rembourser leurs dettes, ce qui les rend insolvables. «Il s’agit de la proportion la plus élevée depuis la création de l’Indice il y a cinq ans», a affirmé MNP.

«Le fardeau croissant des factures courantes et du prix des aliments a accentué l’anxiété financière des Canadiens, et il est exacerbé par la hausse des coûts d’emprunt, particulièrement pour les personnes fortement endettées», a déclaré Grant Bazian, président de MNP.

De plus, près de la moitié des Canadiens interrogés se disent inquiets de leur niveau d’endettement (48 %, +2 points).

Malgré les efforts de certains pour essayer de dépenser de façon plus avisée, les Canadiens signalent, en moyenne, une hausse de 230 $ de leurs dépenses hebdomadaires consacrées à des produits essentiels. La majorité de Canadiens (73 %) estime que leurs dépenses consacrées à des produits essentiels ont augmenté d’au moins 100 $ comparativement à l’année précédente.

Les résultats du sondage ont été compilés par Ipsos, pour le compte de MNP Ltée, entre le 1er et le 6 juin 2023, à partir d’un échantillon de 2000 Canadiens adultes.