Et si le Canadien avait repêché Filip Zadina en 2018 ?

Il ne suffit que de retrouver la publication Twitter du Canadien de Montréal, en 2018, annonçant la sélection de Jesperi Kotkaniemi au troisième rang au total du repêchage pour le confirmer : les amateurs du Tricolore avaient en grande estime l'attaquant Filip Zadina.

À raison, il faut l'avouer. À ce moment, l'ailier des Mooseheads d'Halifax était perçu comme l'un, sinon le meilleur franc-tireur du repêchage. Les amateurs de hockey avaient notamment pu apprécier son talent lors du Championnat mondial de hockey junior, quelques mois plus tôt, lors duquel il avait inscrit sept buts en sept parties.

« Bande d'idiots ! Vous ne savez pas ce que vous faites ! Oui, on avait besoin d'un centre, mais nous manquons de marqueurs et Zadina était le joueur dont nous avions BESOIN. Fais tes valises, Bergevin, et quitte la ville », écrivait entre autres un amateur furieux du choix du Canadien, sous la publication Twitter de l'organisation.

Ce partisan n'était pas seul sur son île. Si on sait aujourd'hui que le choix à faire avec cette troisième sélection était Brady Tkachuk, à ce moment, une majorité des amateurs réclamaient Zadina.

« Pourquoi j'ai l'impression que Detroit vient de faire un grand bond devant nous avec Zadina? », se demandait quant à lui un autre partisan de l'équipe.

Malchanceux

La question, à l'époque, était légitime. Avant le repêchage, de nombreux observateurs voyaient Zadina débarquer à Montréal. Il avait finalement glissé jusqu'au Wings, au sixième rang. À ce moment, ils semblaient venir de réaliser un vol.

Quelques conversations avec des gens impliqués dans le recrutement d'équipes de la LNH nous permettent de comprendre que le cas de Zadina est probablement un mélange d'une courbe de développement moins ascendante que prévue, mais aussi de malchance.

Depuis le début de sa carrière dans la LNH, Zadina n'a jamais joué une saison complète, constamment freiné par des blessures. Lors de la dernière campagne, il n'a joué que 30 parties en raison, notamment d'une blessure au bas de corps.

Après cinq saisons professionnelles dans l'organisation des Wings, Zadina vient d'accepter de mettre un terme à son contrat avec les Red Wings, puis s'est finalement entendu lundi sur un pacte d'un an à 1,1M$ avec les Sharks de San Jose.

La dernière chance, dans son cas.

Le dossier Reinbacher ?

Évidemment, le CH n'a probablement pas fait le bon choix au rang no. 3, alors que Tkachuk et Quinn Hughes étaient disponibles. Mais là n'est pas le point.

Les similitudes avec le repêchage de cette année son intéressantes. La majorité des amateurs du Canadien espéraient que l'équipe prenne une chance avec Matvei Michkov au cinquième rang mais l'organisation a plutôt décidé de se tourner vers le défenseur autrichien David Reinbacher.

On connait la suite : beaucoup de mécontentement, des messages haineux à l'endroit du jeune homme, etc. Tout ça, avant même qu'il ait joué un seul match dans la LNH (tout comme Michkov, d'ailleurs).

D'ailleurs, les informations concernant Michkov continuent de sortir au compte-goûtte et confirment que plusieurs équipes avaient de grands doutes sur l'attitude du jeune et talentueux russe.

Au populaire podcast « The Spittin' Chiclets », l'ancien joueur de la LNH Ryan Whitney a même mentionné avoir parlé avec un coéquipier de Michkov qui l'a décrit comme « une vraie merde ».

« Il n'écoute pas ce que les vétérans lui disent, il n'écoute pas les entraineurs, il n'hésite pas à rire d'eux et leur dire de s'en aller. Il fait ce qu'il veut », a-t-il mentionné.

Vrai ou faux ? L'avenir le dira. Mais si 2018 a prouvé une chose : soyons patients avant de sauter aux conclusions avec un choix du Canadien.