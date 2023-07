Gold Cup: du brasse-camarade dans les couloirs après le match du Canada

La frustration était palpable dans les rangs de la formation canadienne de soccer masculin, vaincue par les États-Unis en quart de finale de la Gold Cup, dimanche soir, à Cincinnati, et il a d’ailleurs fallu l’intervention de plusieurs hommes pour éviter une bagarre générale à proximité des vestiaires.

Dans une vidéo diffusée par un internaute sur Twitter, on peut voir clairement les joueurs des deux équipes se diriger vers leurs installations respectives en pleine animosité. Tout près de l’entrée menant à celles des vainqueurs, des porte-couleurs de l’unifolié ont échangé des mots aigres-doux et quelques poussées avec leurs rivaux, provoquant aussitôt un attroupement.

Plus loin dans cet extrait, il est possible d’assister à une joute verbale pour le moins animée, où des instructeurs, des responsables de la sécurité et d’autres employés se sont interposés afin de calmer les esprits des protagonistes.

Les Américains ont eu le dessus 3 à 2 aux tirs au but après 120 minutes de jeu s’étant conclues par une égalité de 2 à 2.