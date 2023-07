Il faut se méfier des amitiés toxiques

Je fais partie d’un groupe de cinq femmes, amies depuis plus de 40 ans, et nous approchons de nos 80 ans. Toutes ont été en couple à un moment ou l’autre de leur vie, mais soit elles se sont séparées, soit leur conjoint est décédé. À part une qui a un chum, les quatre autres, on est célibataires.

Ensemble, on n’a jamais vécu de conflit. Juste avant la pandémie, j’avais emménagé dans une résidence pour gens âgés autonomes. J’y ai fait la connaissance d’une voisine, facile de contact, avec qui un lien amical s’est tissé. Comme à part moi elle avait peu de relations sociales et que je commençais à trouver la relation un peu étouffante, je l’ai invitée à se joindre à nos activités de groupe, avec l’assentiment de mes amies évidemment.

C’est là que ça s’est gâté. Elle s’est vite montrée capricieuse quand venait le temps de trancher entre une proposition d’activité ou une autre. Elle me reprochait de me ranger toujours de l’avis de mes amies plutôt que du sien. Elle se permettait de déblatérer sur le compte de l’une ou l’autre des filles après certaines activités. Ce qui m’a mis la puce à l’oreille sur le fait qu’elle devait faire pareil sur le mien en mon absence, ce qui était loin de me plaire.

Bref, comme les incidents désagréables se sont accumulés et que ça a ébranlé le groupe, d’un commun accord mes amies m’ont demandé de lui signifier qu’elle n’était plus la bienvenue, vu que c’est moi qui l’avais introduite. Comment je lui dis ça pour ne pas me la mettre à dos vu qu’on habite le même lieu ? Ça m’apprendra à vouloir aider le monde.

Semeuse de paix

Si vous portez bien votre pseudonyme, vous allez certainement trouver la façon de transmettre votre message avec diplomatie. Méfiez-vous cependant de faire l’impasse sur le fait que cette personne est toxique à plusieurs égards. Et si vous prenez le parti de demeurer quand même en relation avec elle, rappelez-vous toujours de son penchant à la possessivité, et apprenez à mettre vos limites pour vous préserver de potentiels abus.