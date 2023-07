Le Canada doublera son personnel militaire en Lettonie, à la frontière russe

Le Canada gonflera significativement ses effectifs militaires en Lettonie en renouvelant et élargissant pour au moins trois ans la plus importante mission canadienne en Europe, a annoncé Justin Trudeau, au sommet de l’OTAN en Lettonie, lundi.

Jusqu’à 1200 nouveaux membres des Forces armées canadiennes (FAC) s’ajouteront aux 800 militaires canadiens déjà sur place à Riga, dans le petit pays balte qui partage une frontière avec la Russie.

«Ces effectifs supplémentaires renforceront et amélioreront nos capacités terrestres, maritimes et aériennes et soutiendront les opérations spéciales en Europe centrale et orientale», a déclaré M. Trudeau lundi.

Pour le premier ministre, il s’agit pour le Canada de «contribuer de manière concrète au renforcement le plus important de la défense collective de l’OTAN depuis une génération».

La facture pour cette nouvelle contribution s’élève à 2,6 milliards $ et inclut l’achat de matériel militaire, incluant des systèmes informatiques et de surveillance.

M. Trudeau participe au sommet de l’OTAN en début de semaine, accompagné de la ministre de la Défense Anita Anand.

Par ailleurs, M. Trudeau a réitéré l'opposition de son pays à utiliser des bombes à sous-munitions que les États-Unis comptent transmettre à l'Ukraine.

«Le Canada est un pays qui a mené dans la charge pour bannir les armes à sous-munitions et on continue d'être très fermes qu'elles ne devraient jamais être utilisées», a-t-il rappelé.

M. Trudeau s'est arrêté en Lettonie à la veille d'un sommet de l'Otan qui ouvre mardi en Lituanie voisine.

- Avec l’Agence France-Presse