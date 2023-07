Les Red Wings prêts à ajouter d’autres joueurs d’impact

Très heureux d’avoir mis la main sur Alex DeBrincat par voie de transaction dimanche, le directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, n’exclut pas d’autres acquisitions pour rendre son effectif davantage mordant au sein d’une section Atlantique passablement relevée.

L’organisation du Michigan a transigé avec les Sénateurs d’Ottawa afin d’obtenir un hockeyeur qui a récolté 41 buts en 2021-2022 et 27 filets au cours de la dernière campagne. Avec un espace sous le plafond salarial supérieur à 8 millions $, le DG pourrait bénéficier d’une marge de manœuvre intéressante pendant la saison à venir. Si l’opportunité est belle, les Wings bougeront de nouveau.

«Je n’exclurai rien : si un excellent joueur est disponible et que nous pouvons aller le chercher, nous réfléchirons sérieusement à ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas aux prises avec des contraintes financières, mais il y a la limite salariale en vigueur [83,5 millions $ pour chaque équipe de la Ligue nationale]. Nous n’atteindrons pas le plafond, sauf que nous sommes prêts à améliorer notre formation, a commenté Yzerman durant un point de presse virtuel, lundi. Cela dit, je n’ai pas pris connaissance d’un tel scénario à ce jour. Je ne m’attends pas à ce qu’on fasse beaucoup plus.»

Évidemment, l’arrivée de l’attaquant donnera du piquant à une offensive ayant pris en 2022-2023 le 24e rang du circuit Bettman avec une moyenne de buts marqués de 2,89 par rencontre.

«Nous le décrivons tous comme un ailier capable de compter des buts. Nous avons parlé peu avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la possibilité d’ajouter du potentiel sur cette facette et Alex répond réellement aux critères, a estimé Yzerman. C’est un athlète intelligent qui a prouvé dans le junior et la LNH qu’il peut inscrire des filets. Il cadrera parfaitement à l’aile, peu importe qui évoluera à ses côtés.»

«Je dirais que nous représentons un meilleur club maintenant avec Alex DeBrincat. J’espère que tous les changements apportés au groupe feront de nous une équipe compétitive», a poursuivi celui qui a fait signer un contrat à Daniel Sprong et J.T. Compher il y a quelques jours.

Retour à la respectabilité

Pour sa part, DeBrincat est ravi de se joindre à l’équipe de son État natal. La passion ne constituera pas un problème pour l’ancien des Sénateurs.

«J’ai grandi ici en encourageant les Red Wings quand j’étais plus jeune. C’est super excitant et mon rêve est devenu réalité. Je ne pense pas qu’il y ait des gens plus heureux que mes parents. Je suis au bon endroit», a-t-il souligné.

Sur la glace, il voudra mettre à profit ses habiletés pour ramener Detroit en séries; la ville attend depuis le printemps 2016.

«J’ai franchement confiance en mon talent. Je suis persuadé que cette formation est la bonne pour moi et souhaitons qu’on revienne en éliminatoires. C’est l’objectif de tous et le plus tôt sera le mieux. Il faut juste continuer de progresser collectivement et effectuer le travail requis pour y arriver», a-t-il indiqué.