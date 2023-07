L’Orchestre symphonique de Longueuil devient l’Orchestre philharmonique du Québec

Alexandre Da Costa voit grand. Voilà pourquoi le directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre symphonique de Longueuil a eu l’idée de rebaptiser son ensemble l’Orchestre philharmonique du Québec.

Un nouveau chapitre, un orchestre pour tous les Québécois, un nom très rassembleur: Alexandre Da Costa ne manque pas de qualificatifs pour décrire son orchestre et sa nouvelle appellation.

«Nous voulons aller de l’avant avec un nom qui reflète qui nous sommes maintenant», explique celui qui se verra remettre la médaille de l’Assemblée nationale du Québec le 23 juillet prochain.

«On veut vraiment devenir un groupe unique et reconnaissable avec une identité précise. Un orchestre pour tous les Québécois, qui célèbre notre culture québécoise. Notre musique reflète cela; notre manière différente de faire de l’art. C’est ce que je souhaite partager avec le reste du monde», dit le directeur du Festival Stradivaria.

Grandes aspirations

Le maestro de 44 ans ne s’en est jamais caché: il a de grandes aspirations – internationales notamment – pour son ensemble depuis son arrivée en poste, en 2019.

Si de nombreuses discussions ont été nécessaires afin de choisir un nom qui résonnerait pour tous les musiciens et les gens impliqués, Da Costa affirme qu’à l’interne, ce nouveau terme a fait l’unanimité.

«Cela résonnait avec tout le monde. Il s’agit du terme le plus pur et le plus transparent à mon avis. Il s’inscrit dans notre vision dans son ensemble, pour le futur», ajoute le violoniste-soliste qui vient d’être promu chef invité principal de l’Orchestre symphonique du Sinaloa, au Mexique.

Le nouveau nom de l’orchestre, qui restera basé à Longueuil, s’inscrit donc dans le changement de philosophie interne amorcé par le chef soliste il y a quatre ans. Celui-ci souhaite lancer plus d’albums, organiser d’autres tournées internationales (la première, au Brésil et en Colombie l’an dernier, a été un succès) et continuer de concevoir divers projets créatifs dans le but de démocratiser la musique classique.

«Notre mission est de devenir des ambassadeurs du Québec et de l’excellence d’ici à l’étranger. C’est un objectif très organique et fédérateur. Et puis après, sky is the limit», lance l’artiste qui prévoit une tournée avec l’Orchestre philharmonique du Québec au Chili, en Uruguay et en Argentine en 2024.

-Le Festival Stradivaria se poursuit jusqu’au 30 juillet. www.festivalstradivaria.ca/