L'Ukraine dit avoir repris 14 kilomètres carrés en une semaine

L'armée ukrainienne a repris aux forces russes 14 kilomètres carrés dans l'est et le sud du pays la semaine dernière dans le cadre de sa contre-offensive, a affirmé lundi un de ses porte-paroles, Andriï Kovaliov.

«Plus de 10 km2 de terres ukrainiennes ont été libérés dans le sud de l'Ukraine la semaine dernière», a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne, précisant que 4 km2 ont également été libérés «dans le secteur de Bakhmout», dans l'est.

Ces chiffres portent à 193 km2 la surface totale reprise par l'Ukraine depuis le lancement de sa contre-offensive début juin.

Selon Andriï Kovaliov, l'armée ukrainienne a en effet repris «169 km2 dans les secteurs de Melitopol et de Berdyansk», les deux principales villes du sud de l'Ukraine actuellement sous le contrôle de la Russie, et 24 km2 dans le secteur de Bakhmout, ville récemment capturée par Moscou après un long siège extrêmement meurtrier.

«Les militaires ukrainiens se retranchent sur les lignes atteintes, infligent des dommages par l'artillerie sur les cibles ennemies identifiées. L'ennemi résiste, transfère des unités, utilise activement ses réserves. Des combats intenses se déroulent ici», a précisé M. Kovaliov au sujet de la situation à Bakhmout.

De l'aveu du président Volodymyr Zelensky, la contre-offensive ukrainienne progresse lentement contre les forces russes, retranchées derrière de puissantes lignes défensives.

Vendredi, Kiev a obtenu des États-Unis la livraison de controversées bombes à sous-munitions, interdites dans de nombreux pays. L'Ukraine réclame également plus d'artillerie et la livraison d'avions de combat F-16.

Ce nouveau bilan de la contre-offensive intervient alors que Volodymyr Zelensky est attendu mardi à Vilnius, en Lituanie, pour un sommet de l'OTAN qui abordera la question de la demande d'adhésion de Kiev à l'Alliance.

L'Ukraine et les pays de l'est de l'Europe réclament une feuille de route claire et des annonces concrètes, mais d'autres pays, notamment les États-Unis et l'Allemagne, sont réticents à l'idée d'aller plus loin qu'une promesse que l'Ukraine adhèrerait un jour, sans précision de calendrier.