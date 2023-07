Moins de la moitié des résidents en CHSLD sont sans air climatisé dans leur chambre

Un peu moins de la moitié des résidents en CHSLD au Québec (40 %) n’ont toujours pas de chambre climatisée. La situation s’est toutefois améliorée depuis l’an dernier, selon une enquête de l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP).

Les données publiées lundi montrent que près de 60 % des résidents en CHSLD dans la province ont accès à une chambre climatisée en 2023. Il s'agit d'une légère augmentation de 2,3 % comparativement à 2022 où le pourcentage s'élevait à 56,7 %.

Le ratio du nombre de chambres climatisées par CHSLD a augmenté de 51 % entre 2013 et 2023, en passant de 8 % à 59 %.

«Notre association reconnaît qu’il y a une volonté de climatiser l’ensemble des CHSLD au Québec, cependant, il y a toujours 40 % de ces établissements qui ne sont pas encore équipés de climatiseurs individuels», a déploré le président provincial de l’AQRP, Paul-René Roy.

«Durant une période de canicule ou de chaleur extrême, cela peut représenter un problème pour les résidents à mobilité réduite qui ont de la difficulté à se rendre dans les aires communes climatisées.»

Les statistiques révèlent en effet que la plupart des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) privilégient l’installation de systèmes de climatisation dans les espaces communs plutôt que d’investir dans des climatiseurs individuels.

C’est notamment le cas de l’Abitibi-Témiscamingue, qui possède neuf CHSLD sur 11 avec au moins une pièce commune climatisée, mais seulement 236 chambres climatisées sur un total de 647.

Importants retards à Montréal

Ce sont les CHSLD du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui possèdent le pourcentage le plus faible de chambres climatisées (18,54 %), alors que seulement 188 chambres le sont, sur un total de 1014.

Le pourcentage est similaire pour les résidents du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal qui ont une chambre climatisée (20,93 %).

À l’inverse, les CISSS de la Montérégie-Centre, de la Montérégie-Est, de la Montérégie-Ouest, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec affichent de bons résultats puisqu’entre 99,5 % à 100 % de leurs chambres en CHSLD sont climatisées.

Climat: une stratégie de prévention plus que nécessaire

En raison du réchauffement climatique, «le nombre de personnes vulnérables à un épisode de chaleur accablante devrait augmenter», a rappelé l’AQRP. Selon les projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, en 2066, la population du Québec compterait 1,5 million de personnes de plus qu’en 2021.

À lui seul, le groupe des 65 ans et plus pourrait connaître une croissance de 1 million de personnes et atteindrait les 2,8 millions.

L’AQRP demande ainsi au gouvernement du Québec «de mettre en œuvre des stratégies de prévention et d’atténuation des risques à long terme pour les résidents en CHSLD».

Pourcentage de chambres climatisées :

• Est de l’île de Montréal : 20,93 %

• Ouest-de-l’Île de Montréal : 44,33 %

• Centre-Sud de Montréal : 75,14 %

• Centre-Ouest de Montréal : 18,54 %

• Capitale-Nationale: 43,55 %

• Montérégie-Centre : 99,79 %

• Montérégie-Est : 100 %

• Montérégie-Ouest :100 %

• CISSS des îles : 100 %

• Laurentides : 36,28 %

• Bas-Saint-Laurent : 35,60 %

• Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : 99,50 %

• Laval : 42,98 %

• Abitibi-Témiscamingue : 36,48 %

• Saguenay–Lac-Saint-Jean : 100 %

• Outaouais : 91,76 %

• Estrie : 31,65 %

Notons que les CUISSS et CISSS du Nord de l’île de Montréal, de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches, de Gaspésie et de la Côte-Nord n’ont pas fourni de réponse.