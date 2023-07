Ne pas se dire féministe en 2023, c’est arriéré

Le Conseil du statut de la femme a fêté ses 50 ans le 6 juillet dernier. Une bonne occasion de se rappeler que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas atteinte, même ici au Québec.

Samedi, je lisais dans un article du Journal ce que la présidente de ce Conseil, Louise Cordeau, a dit sur le sujet. Elle parle de ceci entre autres: «Les salaires des femmes sont encore inférieurs à ceux des hommes et les violences contre les femmes sont beaucoup trop nombreuses pour qu’on puisse être satisfaites de la situation actuelle.»

Croire qu’il n’y a plus de travail à faire pour améliorer la condition des femmes, c’est de se mettre la tête dans le sable.

Il est important de rappeler tout le chemin qu’il reste à parcourir afin d’atteindre une réelle égalité.

IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS QUE ÇA...

Sur son site web, Éducaloi décrit bien l’évolution des droits des femmes au Québec.

Avant 1940, les femmes québécoises ne pouvaient pas voter pour leur gouvernement provincial. Cela fait moins de 100 ans.

Avant 1964, les femmes étaient dans l’obligation d’obéir à leur mari et ce n’est qu’en 1983 que les agressions sexuelles commises par un conjoint sont devenues des crimes aux yeux de la Justice.

Avant 1969, c’était criminel d’utiliser des moyens de contraception et ce n’est qu’en 1988 que les femmes ont eu droit à l’avortement.

Me rappeler ces faits me glace le sang. Je m’imagine parfois dans la peau d’une femme en 1930 et les larmes me montent aux yeux.

Plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point les femmes partent de loin en ce qui concerne leurs droits.

Sexisme, salaires, doubles standards et j’en passe: rendue à 26 ans, je réalise vraiment l’ampleur du travail à faire et parfois ça me donne le vertige.

Je me rends compte aussi que beaucoup de gens n’osent pas se dire féministes...

LA FIERTÉ D’ÊTRE FÉMINISTE

Selon le dictionnaire Larousse, le mot «féminisme» se définit ainsi: «Courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes»

Une personne féministe est donc simplement une personne qui souhaite qu’une réelle égalité entre les hommes et les femmes soit atteinte.

Je considère que les gens qui ne veulent pas se dire féministes ne sont pas pour l’égalité des sexes.

Et si vous êtes pour l’égalité entre les hommes et les femmes, mais que vous refusez de vous assumer en tant que féministe, est-ce parce que vous redoutez les préjugés qui pourraient en découler?

Avez-vous peur de vous faire traiter d’extrémistes? De frustrées?

En 2023, nous devrions être fiers et fières de s’afficher pour l’égalité. Il est temps de laisser tomber les préjugés arriérés associés à ce mot qui nuisent à la cause.

C’est une grande fierté pour moi d’être féministe parce que fondamentalement, je serai toujours pour l’égalité.