Ottawa devrait reculer devant Google et Facebook, croit la moitié des Canadiens

Plus de 60 % des Canadiens estiment que Google et Meta doivent compenser les médias canadiens pour la circulation de nouvelles sur leurs plateformes, mais la moitié (49 %) juge qu’Ottawa devrait reculer face à leurs menaces de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes.

Ces résultats à rendre perplexes sont issus d’un nouveau sondage de la fondation Angus Reid publié lundi. Ils laissent entrevoir que les menaces de ces géants de la technologie ont un certain impact sur l’opinion publique.

En effet, 63 % des répondants sont inquiétés par leurs promesses de censurer les liens vers les nouvelles canadiennes pour sortir du cadre législatif défini par Ottawa et ne pas avoir à payer.

Seul un quart (26 %) des personnes sondées préfère voir le gouvernement Trudeau et le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez tenir tête à Google et Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et What’s App.

Les personnes qui craignent ces représailles sont bien plus nombreuses à croire que le gouvernement devrait reculer et mettre un frein à sa Loi sur les nouvelles en ligne, qui veut forcer ces géants à rémunérer les médias d’ici.

Le sondage suggère que 39 % s’opposent tout simplement à la loi du gouvernement Trudeau et favorisent le statu quo.

Ceux qui appuient la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18) ne s’entendent toutefois pas sur la meilleure manière de procéder : 42 % veulent que les plateformes paient un montant fixe annuel aux médias, alors que 20 % préfèrent une rémunération par clic.

Signe de leur influence grandissante, Facebook et Google News sont la première destination pour les Canadiens cherchant des nouvelles le matin pour 51 % des Canadiens. Ceux qui s’informent directement sur le site d’un média ne sont que 32 %.

D’un autre côté, 82 % des Canadiens sont d’avis que «trop peu d’entreprises ont trop de contrôle sur l’internet». Seuls 7 % des répondants étaient de désaccord avec cette affirmation.

Meta Canada a affirmé la semaine dernière qu’elle procéderait au blocage de nouvelles canadiennes sur ses plateformes dans les prochaines semaines.

Selon le Directeur parlementaire du budget à Ottawa, la Loi sur les nouvelles en ligne pourrait rapporter aux alentours de 330 millions $ par année au secteur du journalisme canadien, qui connait depuis la montée des réseaux sociaux une chute de revenu importante.