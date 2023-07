Robert Kennedy Jr., le complotiste démocrate qui dérange

Juste avant de s'envoler pour le sommet de l’OTAN, le président pouvait se réjouir de l’appui de l’égérie de l’aile progressiste démocrate. Bien qu’elle ait souligné que tout n’était pas parfait, Alexandria Ocasio-Cortez a renouvelé son appui à Joe Biden.

Même si des démocrates s’inquiètent en coulisse des piètres sondages du président et de la perception tenace qu’ont les électeurs sur sa santé, Biden naviguait donc en eaux relativement calmes avant que la candidature de Robert Kennedy Jr. ne fasse des vagues.

Robert Kennedy Jr., un drôle de démocrate

Je précise dès le départ que Robert Kennedy Jr. ne sera pas le candidat démocrate pour la campagne 2024. Par contre, à défaut de détrôner Biden, il peut devenir le caillou dans la chaussure.

Mis à part son passé d’activiste sur les questions environnementales, on ne retrouve presque rien dans les propos actuels de Kennedy Jr. qui puisse justifier une candidature chez les démocrates.

Si j’étais ne serait-ce qu’un brin complotiste, je dirais que ce sont des républicains ou des conservateurs déjantés qui l’ont poussé dans les pattes de Biden. Les différents sondages le créditent d’un taux d’approbation qui oscille entre 10% et 20%.

Kennedy Jr. bénéficie d’un nom mythique, il est éloquent, charismatique et, à 69 ans, il est dans une forme resplendissante. Malgré l’aura du nom Kennedy, le rival de Biden est cependant un complotiste avéré.

Parmi les «théories» qu’il défend, il y a ses critiques de la vaccination, les origines du sida, les causes de la hausse du nombre de transgenres, la censure que lui impose le FBI, les dangers des tours 5G ou les effets du wifi sur le cerveau humain.

Vous pourriez déjà penser qu’il mène une campagne aux côtés de Donald Trump si j’ajoute qu’il s’oppose à l’interdiction des fusils d’assaut, qu’il lui arrive régulièrement d’être favorable à la Russie de Vladimir Poutine ou qu’il affirme que les présidentielles américaines sont truquées.

Des appuis controversés et étonnants

Lorsque le fils de l’ancien procureur général des États-Unis a annoncé son intention d’affronter Biden, j’ai dû résister à la tentation de l’écarter du revers de la main, tant sa candidature me semblait dénuée de substance.

Contrairement à d’autres candidats marginaux, Kennedy Jr. jouit déjà d'appuis financiers qui pourraient lui permettre de s’accrocher au-delà des premières primaires de 2024. S’il y parvient, Joe Biden n’aurait d’autre choix que de l’affronter dans un débat.

Qui peut s’associer à un candidat aussi inexpérimenté et complotiste? On est parvenu à établir un lien entre le Super PAC qui le soutient et la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene. Cette dernière est également très controversée et radicale, mais elle sait comment générer d’importantes entrées d’argent.

Plus étonnant peut-être, Kennedy Jr. a reçu d’importants appuis de millionnaires de la Silicone Valley, dont Jack Dorsey (fondateur de Twitter). Avec de tels promoteurs, Kennedy va embêter Biden pendant un bon moment encore.