Roxane Bruneau et France D'Amour deviennent coachs à La Voix

Les coachs Corneille et Mario Pelchat seront de retour pour la 10e saison de La Voix, contrairement à Marc Dupré et à Marjo, lesquels seront remplacés par les auteures-compositrices-interprètes Roxane Bruneau et France D'Amour.

La nouvelle a été confirmée sur le plateau de Sucré salé, lundi soir, alors que Mélanie Maynard recevait Roxane Bruneau.

Pour la deuxième fois – il était absent également lors de la sixième saison –, Marc Dupré ne prendra pas place à son fauteuil rouge, lui qui a décidé de retourner à l'un de ses premiers amours, l’humour, médium l’ayant révélé au grand public. Marc présentera un nouveau spectacle intitulé Ben voyons donc, l’an prochain, ce qui l’empêchait effectivement de prendre part à La Voix.

Marjo avait déjà annoncé son départ à l’Agence QMI le 22 juin dernier après une seule saison. France D'Amour, qui l’avait remplacée au pied levé quand elle avait contracté la COVID-19, devient officiellement coach. Celle qui avait également été mentore pour l’équipe de Marc Dupré en 2014 ne passera donc pas l'hiver en Floride. La rockeuse de 57 ans s’est fait connaître en 1992 avec son premier album, Animal. Elle a en tout 12 opus à son actif et une kyrielle de chansons à succès que l’on prend encore plaisir à fredonner.

Martin Chevalier / JdeM

Roxane Bruneau complète le quatuor de coachs, qui est de retour à la parité, avec deux femmes et deux hommes. La chanteuse de 32 ans avait piloté La deuxième voix sur TVA+ l’hiver dernier. Avec ses deux albums en carrière, celle qui a remporté deux fois le titre d’interprète féminine de l’année à l’ADISQ «réalise un rêve» en étant admise officiellement dans le grand club.

Mario Beauregard/Agence QMI

Corneille, 46 ans, et Mario Pelchat, 59 ans, ont multiplié les commentaires pertinents avec générosité et sensibilité l’hiver dernier. Les deux coachs deviennent les vétérans en l'absence de Marc Dupré, et en seront à leur deuxième saison consécutive à La Voix en 2024. Rappelons que c’est la protégée de Mario Pelchat, Sophie Grenier, qui a triomphé au terme de la plus récente saison.

Retour de Charles Lafortune

Charles Lafortune, qui est aux commandes de l’émission depuis le début, en 2013, reprendra bien entendu du service. Il est en lice pour le prix de la meilleure animation émission spéciale ou série: variétés ou arts de la scène en vue des 38es prix Gémeaux.

Préauditions



Soulignons que les préauditions de La Voix sont en cours. Le processus se déroule entièrement en ligne jusqu’au 3 août. Tous les détails se trouvent à cette adresse.

Produite par les Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, La Voix sera de retour chaque dimanche, en janvier prochain, à TVA.