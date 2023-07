Simplex, une histoire de famille depuis l’arrière-arrière-grand-père

Euclide Véronneau a 41 ans et, avec sa sœur Célestine, il porte sur ses épaules une histoire de 116 ans, celle de Simplex, liée à leurs racines familiales depuis cinq générations.

Pour lui donner un nouvel élan, il vient de signer la plus importante acquisition de l’entreprise, ce qui lui permet d’attaquer le marché ontarien.

«On a toujours été dans l’évolution. L’invention de la sableuse à plancher a été la bougie d’allumage, avec un service de sablage et ensuite de location de machines. On essaie de rester de notre temps. J’ai la responsabilité et la pression que ça continue et la liberté dans la manière de faire évoluer tout ça», raconte le PDG, qui travaille de concert avec une de ses trois sœurs pour faire avancer Simplex vers l’avenir.

L’entreprise loue encore des sableuses à plancher, comme à l’époque de l’arrière-arrière-grand-père d’Euclide, et, après plus d’un siècle, le coffre à outils s’est garni de 55 000 morceaux. Ça va du marteau de démolition jusqu’aux plateformes élévatrices.

Les bricoleurs du dimanche sont toujours au rendez-vous chez Simplex, mais la plus grande partie de la clientèle se trouve chez les constructeurs professionnels, dans l’univers du cinéma et de l’événementiel puis dans le secteur industriel.

«On ne fait pas rêver les gens avec la location, mais on aide les gens à réaliser des rêves avec les bons outils efficaces», se plaît à dire le jeune PDG.

Chantal Poirier / JdeM

Prendre sa place

Il a fait tous les métiers dans l’entreprise, avant d’aller vivre des expériences en dehors d’elle. Il a donné alors des cours d’ébénisterie et s’est frotté au théâtre, avant de revenir chez Simplex en 2010.

Le chemin de la transition s’est ensuite dessiné progressivement.

«J’ai une personnalité complètement différente de mon père, que je voyais comme un modèle. Ça a généré des doutes au début de me sentir différent de lui», raconte Euclide.

Il a trouvé des ancrages dans une vision et des valeurs communes, tout autant que dans la liberté de faire des changements que son père lui a donnée.

«Mon grand-père avait donné à mon père les clés de l’entreprise en lui disant de prendre ses décisions. Il n’a jamais eu de singe sur l’épaule et je pense qu’il a voulu nous faire vivre la même expérience à ma sœur et moi.»

Des occasions à saisir en Ontario

Aujourd’hui, Simplex compte 35 succursales au Québec et 550 employés. L’entreprise poursuit une croissance par acquisitions et celle de Skytec Rentals à Hamilton (Ontario) jette les bases de l’élargissement du territoire vers Toronto, où la construction est en effervescence. Simplex souhaite aussi prendre plus de place dans le milieu du cinéma, où elle est déjà active à Montréal.

Euclide a l’appétit de la croissance, mais pas à tout prix. Il veut prendre son temps pour bien comprendre le marché et saisir les meilleures occasions.

Quand on transporte avec soi une aussi longue histoire, on ne veut pas être celui qui signe le faux pas, bien évidemment. Et puis, le papa de trois enfants a une pensée pour les employés, dont le bien-être fait partie des priorités. Comprenons qu’il ne veut pas les placer devant une croissance débridée qui déstabilise tout le monde.

Depuis les années 2000, Simplex fait partie des entreprises gagnantes des Sociétés les mieux gérées au Canada et est maintenant incluse dans le club platine. Euclide en est fier et il aime voir les membres de l’équipe prendre soin les uns des autres.

«Un de nos employés est tombé malade il y a quelque temps. Un GoFundMe s’est créé et nos employés ont contribué fortement. C’est vraiment beau de voir cette solidarité.»

Profil d’Euclide Véronneau

Poste: PDG de Simplex location d’outils

Âge: 41 ans