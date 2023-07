[PHOTOS] Soirée « légendaire » à Verdun pour les Foo Fighters (et Les Shirley!)

« Je ne sais pas pour vous, mais on va vivre une calisse de belle soirée! » a lancé la chanteuse Raphaëlle Chouinard au début de la prestation des Shirley. Elle ne pouvait avoir plus raison. Deux jours après avoir joué devant plus de 70 000 personnes au Festival d’été de Québec, les Foo Fighters prenaient d’assaut la scène de l’Auditorium de Verdun pour un concert intime devant 3763 spectateurs très chanceux. Et ils avaient demandé aux trois rockeuses québécoises des Shirley d’ouvrir pour eux.

En se rendant à l’Auditorium de Verdun, on savait qu’on vivrait un moment spécial. En traversant la vibrante promenade Wellington – la fierté de Verdun –, on pouvait y voir le nom « Foo Fighters » et la mention « Welcome back! » qui avaient été placées sur la banderole surplombant l’artère commerciale. Y’a pas à dire, Verdun était contente de ravoir les Foo Fighters dans son quartier!

Quand ils ont annoncé ce spectacle « surprise » à Verdun, le 28 juin dernier, les Foo ont créé une petite cohue chez leurs fans. C’est que normalement, ils se produisent dans l’imposant Centre Bell. Leur présence avait été aussi annoncée trois années de suite à Osheaga. En 2020 et 2021, le festival avait été annulé en raison de la pandémie. Et en 2022, les Foo s’étaient désistés en raison du décès de leur batteur Taylor Hawkins.

Pourquoi avaient-ils cette fois-ci choisi le modeste Auditorium de Verdun pour leur premier concert à Montréal depuis 2011? Parce que c’est à cet exact endroit que Dave Grohl et ses comparses avaient joué, en 2003. Et dix ans plus tôt, Grohl y avait joué avec un certain groupe nommé Nirvana.

Tonnerre assourdissant

C’est sur le coup de 21h exactement que les Foo Fighters se sont amenés sur la scène. Dès son arrivée sur scène, Dave Grohl a été applaudi par un tonnerre assez assourdissant. Il a pris plusieurs secondes pour se promener aux deux extrémités de la scène et saluer les gens. Déjà, les frissons nous envahissaient de vivre un moment aussi magique.

Alors qu’à Québec, samedi, le groupe avait commencé avec All My Life, c’est plutôt avec la nouvelle Rescued que les rockeurs ont lancé les festivités. Pourtant, All My Life aurait été le choix tout désigné pour ouvrir, car c’est justement avec cette chanson que la formation avait amorcé son concert à Verdun en 2003.

Martin Chevalier / JdeM

Moments mémorables

Après s’être envoyé une bonne dose d’eau en plein visage, Dave Grohl est revenu au micro pour enchaîner avec Walk. Déjà au parterre, on voyait les spectateurs se démener avec énergie. Les musiciens leur ont ensuite servi une version quasi punk de No Son of Mine, de l’album Medicine at Midnight.

« Ça va être une soirée très longue, a dit Grohl au public en liesse en plein milieu du morceau. Nous allons jouer autant de chansons que nous connaissons! »

Après la très radiophonique Learn to Fly, le chanteur a de nouveau pris la parole. « Mesdames et messieurs, nous n’avons pas été dans cette salle depuis un putain de long moment! J’étais ici il y a 20 ans. Qui était ici? »

Durant l’excellente The Pretender, et ses airs parfois épiques, la foule a continué à chanter bruyamment « Who are you? » devant l’amusement des musiciens. L’un des moments mémorables de ce concert qui n’en manquait pas.

Martin Chevalier / JdeM

Pendant Breakout, que Grohl a qualifié de « old shool Foo Fighters », le batteur Josh Freese a démontré pourquoi c’est lui qui avait été choisi pour remplacer le regretté Taylor Hawkins, décédé en mars 2022. Freese joue avec énergie et puissance, et il partage la même chevelure blonde que Hawkins!

En parlant de la carrière de Freese, Dave Grohl a dit qu’il avait déjà joué avec Devo, mais « surtout » avec le crooner Michael Bublé. « Quelqu’un le connaît? » a alors demandé Grohl à l’assistance. Un spectateur très enthousiasme, portant un t-shirt de Motörhead, est alors monté sur scène et a chanté... un peu n’importe quoi. Sous les rires des musiciens, le type a alors dit au micro « je pensais que tu avais dit Mötley Crüe! ».

Salutations à Voivod

Autre moment mémorable : durant la performance de My Hero, des projecteurs se sont allumés sur un spectateur dans les gradins. Il s’agissait de Michel Langevin, membre du légendaire groupe québécois Voivod, que Grohl a souvent nommé comme une de ses plus grandes influences. « Ça fait du bien de te revoir, Michel » a alors dit Grohl en le saluant, sous les applaudissements nourris du public.

Martin Chevalier / JdeM

Martin Chevalier / JdeM

Nouvelle addition à la tournée actuelle des Foo Fighters, la fille de Dave Grohl, Violet, est arrivée sur scène pour livrer Shame Shame avec son paternel. Il fallait voir le sourire de fierté de papa Grohl en regardant sa progéniture y aller de quelques notes plutôt aiguës.

« Oui, c’est elle! a dit Grohl au public. Est-ce que Violet et moi pouvons chanter une autre pièce pour vous, s’il-vous-plait? »

Ils ont enchaîné avec la nouvelle Show Me How, que Grohl a écrite pour sa défunte mère, « la grand-maman de Violet ». La pièce, plus en retenue, nous montre à quel point les voix de Dave et Violet se marient à merveille.

« Voulez-vous une autre chanson? a ensuite demandé Grohl. En voulez-vous dix autres? » Les Foo ont poursuivi avec All My Life.

Au moment d'écrire ces lignes, le concert battait son plein depuis plus de 90 minutes et les rockeurs n'avaient pas du tout l'air d'être sur le bord de s'arrêter.

Martin Chevalier / JdeM

Les Shirley en ouverture

Plus tôt dans la soirée, les trois membres du groupe québécois Les Shirley se sont amenées sur la scène au son de l’hymne par excellence des parties de hockey au début des années 2000 : Sandstorm, du producteur finlandais Darude.

En pleine forme, les filles ont commencé avec This Time, le premier titre de leur plus récent album, More is More. « Je connais des gens qui auraient voulu avoir des billets. Vous êtes fucking chanceux d’en avoir eu! » a lancé Raphaëlle Chouinard aux spectateurs qui commençaient à se masser devant la scène.

Martin Chevalier / JdeM

Les Shirley se rappelleront longtemps de leur début juillet 2023. Il y a trois jours, elles avaient la chance d’ouvrir sur les grosses plaines d’Abraham, au Festival d’été, juste avant Billy Talent et Weezer. Et là, elles étaient les premières parties juste avant le passage des Foo Fighters.

« Quand on a reçu l’appel du management des Foo, ces deux-là ne pensaient pas que c’était vrai, a dit Raphaëlle Chouinard en pointant ses deux comparses, Lisandre Bourdages (batterie) et Sarah Dion (basse). Mais je me suis dit : et s’il y avait 1% de chance que ce soit vrai? Finalement, je pense que je commence à le croire! On est vraiment contentes d’être ici avec vous ce soir. This is gonna be legendary. »

Le retour des concerts à Verdun?

Même si le promoteur evenko, sous son ancien nom du Groupe Spectacles Gillett, n’avait pas organisé de concert à Verdun depuis 2004, avec The Darkness, tout a semblé bien se dérouler en ce lundi soir de juillet. Jadis l’endroit par excellence des concerts métal et punk, dans les années 1980 et 1990, l’Auditorium de Verdun était aussi reconnu pour son acoustique médiocre et surnommé « le sauna » car il y faisait toujours extrêmement chaud.

Ayant subi d’importantes rénovations en 2021, l’aréna est désormais beaucoup mieux outillé pour ravoir des tournées d’envergure qui ne sont pas assez grosses pour la Place Bell ou le Centre Bell. Une employée d’evenko nous a d’ailleurs dit que le concert des Foo Fighters était un test pour voir si l’auditorium peut être réintégré dans le circuit des tournées. Avec un son et une climatisation désormais améliorés, on le souhaite.