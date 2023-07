Tennis: Venus Williams jouera à Montréal

Les amateurs de tennis québécois auront l’occasion d’applaudir pour probablement une dernière fois l’Américaine Venus Williams, qui a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal de l’Omnium Banque Nationale de Montréal prévu le mois prochain.

L’athlète de 43 ans participera au tournoi canadien pour la 12e fois de sa carrière. L’invitation – de type Top 20 – lui a été envoyée en raison de son statut passé. Ce privilège est accordé à celles ayant «déjà occupé le premier rang mondial, qui ont fait partie du top 20 en 2022 ou qui ont déjà remporté un tournoi du Grand Chelem, les Finales de la WTA ou une épreuve de catégorie 1000 en simple».

«Nous sommes ravis et honorés d’annoncer que Venus évoluera à Montréal devant nos incroyables spectateurs pour la première fois depuis 2018, a confirmé dans un communiqué lundi Valérie Tétreault, directrice de l’événement montréalais. Venus continue d’être une source d’inspiration grâce à ses inlassables efforts et à sa détermination à revenir au sommet de son art, et nous sommes impatients de voir son extraordinaire talent sur les courts du stade IGA.»

Williams a disputé une finale au Canada, celle de 2014 au Québec. Elle revendique 49 titres en carrière.

Précédemment, un laissez-passer a aussi été accordé à la Danoise Caroline Wozniacki. Les noms des autres participantes de la compétition seront dévoilés jeudi. Celle-ci sera diffusée à la chaîne TVA Sports et les matchs se tiendront du 4 au 13 août.