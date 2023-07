Une nouvelle jeune coqueluche du canoë-kayak canadien: Elizabeth Desrosiers-McArthur rafle deux médailles aux championnats du monde junior

La liste d’athlètes de renom qui sont passés par le club de canoë-kayak de Lac-Beauport est longue. Parmi eux, aucun n’a toutefois été en mesure de réaliser l’exploit accompli par Elizabeth Desrosiers-McArthur, qui est devenu la première représentante du club à remporter une médaille individuelle en plus d’une médaille d’équipe aux championnats du monde junior.

La compétition, qui se déroulait à Auronzo, en Italie, a propulsé la jeune athlète, qui aura 18 ans à la fin du mois, dans une autre stratosphère de son sport. Même celle qui a toujours été considérée comme la reine du club de Lac-Beauport, Caroline Brunet, n’avait pas connu pareil décollage au Mondial junior.

C’est en C1 200 m que Desrosiers-McArthur a épaté la galerie en décrochant l’argent en vertu d’un chrono de 47,21 s, à 0,72 s de la Hongroise Agnes Kiss. Ce temps lui aurait procuré une quatrième place chez les moins de 23 ans, ce qui est un autre bon indicateur de son niveau.

«C’est vraiment incroyable. Je ne m’y attendais pas et je suis encore surprise. Je n’aurais pas pu faire mieux», s’est réjouie la jeune athlète lors d’un entretien téléphonique, avant un vol de transfert à l’aéroport de Toronto.

Tout un bond!

Lorsqu’elle évoque la surprise ressentie, Elizabeth Desrosiers-McArthur n’exagère en rien. L’an dernier, à la même compétition, elle avait dû se contenter d’une participation à la finale B, terminant au 10e rang.

«Elle s’était pris une bonne claque», a résumé son entraîneur Frédéric Loyer, qui savourait la performance de sa protégée.

«Les résultats de l’an passé ont été une occasion pour elle et pour nous de mettre en place des stratégies plus professionnelles. Elizabeth s’est vraiment prise en charge et on a pu peaufiner plusieurs aspects avec un volume d’entraînement qui correspondait à ses objectifs», a-t-il poursuivi.

Ces objectifs ont donc été explosés par la performance sans bavure, malgré un départ moins explosif que d’habitude.

«Je visais juste une place en finale A. J’ai bien géré le stress de la compétition, malgré un départ complètement raté. Je suis explosive d’habitude au départ, mais mon plan de match a été inversé et c’est vers la fin que j’ai explosé. Il faut savoir s’ajuster», a noté celle que son entraîneur identifie comme un bel espoir olympique pour 2028.

L’or en C4

Desrosiers-McArthur ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a aussi œuvré comme première rame jusqu’à la conquête de l’or en C4 500 m, en compagnie de ses coéquipières Julia Price, Abby Wojtyk et Ruby Muhl.

«Il y a en a eu des médailles provenant de Lac-Beauport aux mondiaux juniors au fil des ans, mais un doublé, dont un sur une distance olympique individuelle, c’est du jamais-vu. Il va falloir continuer de travailler fort puisqu’il n’y a jamais rien de donné, mais Elizabeth peut exploiter son plein potentiel si elle continue sur cette lancée», a mentionné Loyer au sujet de celle qui avait obtenu sa qualification pour l’événement au dernier moment, lors des essais nationaux de la fin juin, à Montréal.

En C2 500 m chez les moins de 23 ans, Viktor Hardy (19 ans et aussi de Lac-Beauport) et Zachary Kralik ont terminé au quatrième rang de la finale B.