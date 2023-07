Victoire de Michael Woods au Tour de France: «J’espère que ça donnera envie aux jeunes d’y croire» - Antoine Duchesne

Le Canada détenait une seule victoire au Tour de France en plus de 100 ans d’histoire, mais deux coureurs viennent de tripler la mise en un an au grand bonheur de ceux qui croient et appuient le développement du cyclisme au pays.

Après une journée très émotive pour l’ensemble de l’équipe Israel-Premier Tech, Michael Woods a pu savourer la première journée de repos de la Grande Boucle à Clermont-Ferrand avec l’emblématique cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, sur la butte centrale de la vieille ville.

Photo fournie par l'équipe Israel-Premier Tech

Au lieu de repartir immédiatement en course, l’équipe avait quelques heures de répit pour songer à ce qui venait de se produire. « Devenir un héros », Woods l’avait annoncé en s’habillant dimanche matin.

« Il y a de l’avenir pour les jeunes au Canada. Je suis très fier de voir le Canada compétitif à ce niveau. Avec la confiance, on va toujours essayer encore », a souligné Steve Bauer, directeur sportif de Michael Woods et ancien maillot jaune du Tour de France en 1988 après une première victoire canadienne.

Futur intéressant

Clin d’œil à Woods, c’est également en 1988 que les coureurs ont effectué la première et seule ascension du volcan au Puy-de-Dôme avant sa victoire survenue 35 ans plus tard.

Rappelons que le natif d’Ottawa a réussi à combler un incroyable retard de plus de deux minutes dans les quatre derniers kilomètres pour rejoindre et dépasser l’Américain Matteo Jorgenson à 500 mètres de la ligne d’arrivée.

Fait inusité, Woods n’avait pas de spectateurs au sommet puisque la voie était trop étroite pour les accueillir, surtout avec les rails du train électrique mis en service en 2012 pour transporter les piétons.

« On a encore de belles cartes à jouer. Nous sommes une équipe World Tour. On mérite notre place. L’équipe a remporté trois étapes sur les 30 dernières sur le Tour en incluant 2022. Il n’y a pas de gros ego dans notre équipe. Tout le monde peut gagner », a aussi affirmé Jean Bélanger, pdg du partenaire Premier Tech, de Rivière-du-Loup.

« On a pris une coupe de champagne et on est allé se coucher ! C’est bon pour le futur », a affirmé Hugo Houle, qui s’implique personnellement dans le développement de l'équipe cycliste Ecoflo Chronos U23, une équipe cycliste canadienne continentale.

Encore des objectifs

Qui sera le prochain maintenant ? Guillaume Boivin a paru surpris de la question mais la réponse ne s’est pas fait attendre. « Il reste juste un Canadien ! », a-t-il lancé. Très motivé et fier d’avoir vécu de très près de cette journée folle.

Photo fournie par l'équipe Israel-Premier Tech

Tous âgés dans la trentaine, les trois Canadiens peuvent aussi regarder quelques étoiles montantes au pays.

Le printemps dernier, au Tour d’Italie, Derek Gee, également chez Israel-Premier Tech, a parcouru pas moins de neuf cents kilomètres dans les échappées. Le cycliste canadien a terminé quatre fois deuxième d'étape et deuxième de trois classements annexes. Véritable révélation du Giro, il a été élu super combatif du Tour.

« Il montre beaucoup de potentiel. Chez les femmes, Alison Jackson a gagné Paris-Roubaix. C’est fou ce qui se passe au Canada en ce moment. J’espère que ça donnera envie aux jeunes d’y croire et aux très vieux de supporter ces athlètes pour que ça continue », a mentionné Antoine Duchesne.

Moins connu, un autre jeune Ontarien a signé pour trois ans en septembre 2022 avec la formation Ineos Grenadiers. Michael Leonard, 19 ans, laisse entrevoir un futur prometteur.

Mardi matin, pour la 10 étape longue de 167 kilomètres, le Massif central sera encore au programme. La traversée de la chaîne des Puys, avec plusieurs ascensions de 2e et 3e catégorie, devrait sourire à un baroudeur très robuste. L’arrivée est prévue à Issoire, un endroit jamais visité depuis 1983.