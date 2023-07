Violence conjugale: Un bracelet antirapprochement suggéré pour un ex qui a provoqué un accident

Un homme de Québec accusé dans un dossier de violence conjugale n’est pas d’accord avec la suggestion d’un bracelet antirapprochement, lui qui estime que les gestes pour lesquelles il est coupable ne sont pas du registre de «la même violence» qu’un homme qui aurait frappé sa femme.

Pourtant, refusant la séparation avec sa conjointe, Richard Cloutier a provoqué un accident de voiture en août 2020, donnant «un coup de volant» dans un muret de béton sur l’autoroute à vitesse élevée.

La collision avait fracturé le bras de sa victime.

Il a été reconnu coupable de conduite dangereuse causant des lésions pour cette infraction en février dernier.

Et dans les mois qui ont suivi le premier incident, l’accusé avait harcelé son ex, allant jusqu’à causer des méfaits sur ses biens et ceux de ses proches. Il a notamment crevé les pneus de la voiture de la dame et de son nouveau conjoint, en plus de lancer sur son terrain un bidon de lave-glace rempli d’essence sur lequel se trouvait la menaçante inscription «Tic-Tac».

L’homme a reconnu sa culpabilité pour ces infractions.

«Madame craint encore»

Lundi, lors des observations sur la peine, Richard Cloutier minimisait la portée de ces gestes, martelant qu’ils n’étaient pas de la même nature «qu’un homme qui bat sa femme».

«La minimisation, la déresponsabilisation, c’est un thème qui revient pratiquement chaque page [du rapport présentenciel]», a estimé le procureur de la couronne Me Christian Gauthier lors de ses plaidoiries hier.

Le ministère public a questionné l’accusé sur son ouverture à porter un bracelet antirapprochement, mais s’est buté à une fin de non-recevoir de Richard Cloutier.

«C’est quelque chose que vous, vous voulez, mais ça fait trois ans que je n’en ai pas besoin, pourquoi là j’en aurais besoin», a demandé l’accusé. Son avocat, Me Félix-Antoine T. Doyon a aussi plaidé que Cloutier avait respecté ses conditions depuis son arrestation et ne représentait donc pas un danger pour la victime.

«Mais madame craint encore. Comme elle craignait à la fin de leur relation», a insisté Me Gauthier, qui a fortement suggéré au juge l’imposition du port du bracelet avec un rayon d’un kilomètre autour de madame.

Visions divergentes

Le ministère public a plaidé au juge Thomas Jacques que l’imposition d’une peine de deux ans serait également appropriée, soit 12 mois pour la conduite dangereuse et 12 mois pour le harcèlement. Il demande aussi une probation de trois ans, dont deux ans sous surveillance, en plus du bracelet.

En défense, Me T-Doyon est d’avis qu’une peine dans la collectivité de 10 mois, assortie d’une probation serait juste, notamment en raison du cheminement de son client qui reconnaît avoir des problèmes de gestion de ses émotions et d’impulsivité.

«J’ai agi complètement en idiot», a insisté Richard Cloutier lors de son témoignage lundi. «Je suis extrêmement désolé de tout ce qui peut être arrivé. Je ne lui ai jamais voulu de mal et je ne lui en voudrai jamais.»

«Si on restreint la liberté de monsieur dans le cadre de l’emprisonnement dans la collectivité et d’une probation sous conditions, je ne crois pas que madame est en danger», a complété son avocat, Me T. Doyon, ajoutant que le bracelet «ne serait pas une mesure justifiée».

Le juge Thomas Jacques rendra sa décision l’automne prochain.