BOMBARDIER, Denise



Née à Montréal le 18 janvier 1941, Denise Bombardier s'est éteinte paisiblement le 4 juillet 2023, entourée des gens qui l'aimaient. Journaliste, auteure, animatrice et essayiste, elle aura marqué le Québec et la Francophonie par son amour inconditionnel de la langue française et son franc parler. Ses proches se souviendront d'elle pour sa force extraordinaire, son esprit et son grand humour, qu'elle aura eus jusqu'à la dernière heure. Elle laisse dans le deuil son mari, James Jackson, son fils Guillaume Sylvestre (Anie Lemay), sa petite-fille adorée, Rose Sylvestre, sa soeur Danièle Bombardier (Annie Boudin), son frère Pierre Bombardier (Lynda Charbonneau), ses nièces et neveux ainsi que de nombreux amis.La famille de Mme Bombardier tient à remercier chaleureusement le Dr Normand Blais, toute l'équipe du CHUM et tout le personnel de la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël.Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 14 juillet à 17h à l'église Saint-Viateur d'Outremont.Pour ceux qui le désirent, des dons à la campagne de financement de l'église Saint-Viateur d'Outremont et à la maison Saint-Raphaël seraient appréciés.