FORGUES, Normand



Au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière, le 6 juillet, à l'âge de 83 ans, s'est éteint, sereinement et entouré d'amour, Normand Forgues.Père de feu Martin, Normand laisse dans le deuil sa conjointe Mireille, sa fille Dominique (Pierre), ses petits-enfants adorés, Amélie, Simon, Philippe, Marie-Pier et Frédérick, ses soeurs et son frère, feu France (Rosendo), feu Jocelyne (Pierre), Mario (Fernande), Marjolaine (Claude), Sergine et Sylvie (Pierre), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 15 juillet de 14h à 21h et le dimanche 16 juillet de 9h à 11h. Une célébration suivra ce même jour à 11h à la chapelle du complexe.De sincères remerciements reviennent au personnel soignant, particulièrement celui du 4A.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.